粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應

粿粿爆婚內出軌，美國行的藝人遭疑早就知情。（圖／翻攝IG／粿粿、范姜彥豐）

藝人范姜彥豐29日透過社群平台公開指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌，對象竟是「棒棒堂」成員邱勝翊（王子），震撼演藝圈。對此，粿粿迅速反駁，表示范姜彥豐所述內容「有許多與事實不符」，而王子則坦承兩人「相處超出了朋友間應有的界線」。事件持續延燒，有網友質疑好友晏柔中、王品澔、簡廷芮等人早已知情卻選擇隱瞞，對此，范姜彥豐也出面替晏柔中發聲。

范姜彥豐在貼文中點名粿粿與王子，控訴兩人假借朋友名義互動，甚至還有第三者協助隱瞞，讓他被矇在鼓裡。他指出，粿粿自今年3至4月與王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人一同赴美旅遊回國後，行為變得異常，經常與同一群人外出，甚至逐漸不再告知行蹤，讓夫妻關係起了劇變。

事件爆出後，王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」影片也被網友翻出討論。其中一段畫面中，王子與粿粿同桌互動熱絡，當王子問道「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」粿粿回應「我是很Care旅伴的，所以去哪都沒差，只要是對的人。」王子隨即附和：「難怪你這趟特別開心」，粿粿則開心回應：「你也是！」兩人互動被網友質疑早有端倪。而當時坐在一旁的晏柔中，也因鏡頭捕捉到她表情微妙而成為關注焦點。

隨著外界揣測擴大，不少人質疑同遊美國的藝人們是否早已知情、甚至可能參與隱瞞行動。許多網友到晏柔中IG貼文中留言質疑，「妳也是幫忙隱瞞的人嗎？」、「想知道妳知情嗎」、「希望妳是站在正義的那一方。」

對此，范姜彥豐昨晚特地在晏柔中IG貼文下留言，明確表示：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」另一方面，范姜彥豐目前已退追蹤王品澔和簡廷芮。

范姜彥豐替晏柔中發聲。（圖／翻攝IG／晏柔中）

