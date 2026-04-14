粿粿婚內出軌王子！范姜彥豐提告侵權、求償 士林地院今開庭

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社會中心／台北報導

范姜彥豐已對粿粿及王子（邱勝翊）提告侵權。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang、翻攝自IG @prince_pstar）

男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜日前對2人提告侵害配偶權並求償，調解程序仍在進行中。士林地院今天（14日）將開庭審理，不過民事庭未強制當事人必須出庭，可由雙方律師代表出庭。

粿粿曾在聲明影片中提到，她與范姜彥豐自今年7月7日開始談離婚，一開始對方要求粿粿付1600萬購買「離婚順序」，後來打折成1200萬，少的400萬讓粿粿拿去照顧家人，但粿粿和王子均表示，范姜彥豐提出的賠償金額已超過負荷範圍，因此雙方談判破裂，未能達成共識。

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王子也發聲明，向粿粿與范姜彥豐道歉：「對不起，錯就是錯，沒有任何理由跟藉口，作為公眾人物犯錯,我早晚必須面對社會檢驗。」表示一度希望能分期付款離婚的賠償金額，但仍協商破局，他表示會與粿粿共同面對。

王子（中）、粿粿(右)遭范姜(左)提告侵權及求償。（圖／翻攝自FB）

知名離婚律師顏瑞成表示，自從2020年5月29日大法官宣告「通姦罪」違憲後，婚內出軌雖然不再會被判刑，但受傷的一方仍可以透過民事訴訟求償，也就是「侵害配偶權」的官司。

顏瑞成指出，這類案件主要是請求精神損害賠償，金額一般落在30萬到100萬元之間。顏瑞成說，以前《刑法》第239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下徒刑」，但除罪化後，法律的重點不在刑罰，而是在保護被背叛一方的尊嚴與心理創傷。

士林地院今天（14日）將開庭審理該案，不過民事庭未強制當事人必須出庭，可能雙方將由律師代表出庭，雙方調解程序仍在進行中。

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