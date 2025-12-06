粿粿婚內出軌王子！重創形象毀演藝事業 羅志祥給正能量這樣說

記者鄭尹翔／台北報導

藝人羅志祥闖蕩演藝圈多年，多次從低谷逆境翻身，過去也曾經歷感情風波，如今又重新出發，再攀事業新高峰，推出新書也一刷再刷，舉辦簽書會現場更是擠滿近千粉絲，人氣依舊紅不讓，被問到近日也因為感情糾紛導致形象重創的粿粿和王子，詢問是否會想推薦新書給他們看，羅志祥也對此回應。

羅志祥出席新書記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

被問到演藝圈近日因為粿粿、范姜彥豐、王子的三角感情糾紛，引起不少話題，其中粿粿和王子更因為形象重創，嚴重影響演藝事業，對此也曾走過這段荊棘之路的羅志祥，被問到是否會推薦新書給他們，也說「我的書推給大家，有力量的人來看，如果你正處於低潮的狀態，希望這本書可以幫助到你」。

另外，羅志祥出席新書記者會，也首度露面談論被懷疑與經紀人小霜「結婚生子」，針對此事也無奈的表示小孩子是無辜的，也說「經紀人說要去抽血驗DNA，不想要孩子被攻擊，那我就是想自清。」另外也覺得非常不捨，「在做的時候蠻不捨，因為看小朋友，因為要做這個檢測，是蠻辛苦的，所以過程我都沒有說話，我覺得為什麼社會會變成這樣，欺負成這樣，網友在攻擊人，還是要口下留情。」

