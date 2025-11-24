粿粿婚內出軌風暴延燒！峮峮認私下關係「其實不熟」
啦啦隊成員峮峮24日出席紀錄片電影《冠軍之路》記者會，原本活動焦點在她先前自費赴東京參加世界棒球12強的經歷。不過現場談及她的工作近況時，也被媒體問到近來鬧得沸沸揚揚的「粿粿婚變事件」。面對昔日同隊成員捲入婚內出軌風波，峮峮也做出回應。
粿粿婚內與好友王子關係不單純的傳聞持續延燒，相關當事人的影片與聲明仍不斷曝光，也成為近期演藝圈焦點。曾與粿粿在同一支啦啦隊效力的峮峮受訪時被問及此事，她明確表示兩人並沒有私交：「其實我們私底下並不熟，她離隊之後就沒什麼聯絡。」她也透露自己是在新聞曝光後才得知整個事件。
近期粿粿與丈夫范姜彥豐的婚姻問題越滾越大，雙方先後拍影片、發聲明各說立場；王子則已兩度公開道歉，承認自己在互動中「確實有越界」，並因此暫停所有演藝工作。事件延伸到家庭層面，粿粿家人也因相關爭議受到關注。過去常有網友認為兩人五官相似，外型經常被放在一起比較，部分粉絲擔心峮峮會被波及，不過峮峮此次受訪僅以「不熟、不聯絡」做出界定，未再多做延伸。
峮峮此行主要為宣傳《冠軍之路》，談及拍攝與重看片段的心情時，整個人明顯放鬆許多。她說，再次看到自己在東京的影像依舊熱血沸騰，「看到預告就覺得會熱血，這個熱血不只感動球迷，也是感動台灣人的一部片」。
