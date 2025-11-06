粿粿婚內出軌風暴落幕有普？知名離婚律師點破關鍵：1600萬高出行情太多

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

啦啦隊女神粿粿婚內出軌風波持續發酵，隨著她與王子都坦承「越界關係」，外界關注焦點轉向法律層面。知名離婚律師顏瑞成指出，雖然通姦罪早在109年除罪，但婚內出軌仍可走民事訴訟求償30萬到100萬元不等。范姜彥豐手上握有兩人親密照或對話紀錄，將成為法院認定的關鍵證據。不過顏瑞成也提醒，1600萬封口費金額過高恐讓談判破局。

粿粿婚內出軌風暴落幕有普？知名離婚律師顏瑞成點破關鍵：1600萬高出行情太多。（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang、翻攝自IG @prince_pstar）

刑事通姦已除罪 受傷的一方仍可打民事「侵害配偶權」官司訴訟求償

廣告 廣告

知名離婚律師顏瑞成表示，自從109年5月29日大法官宣告「通姦罪」違憲後，婚內出軌雖然不再會被判刑，但受傷的一方仍可以透過民事訴訟求償，也就是「侵害配偶權」的官司。這類案件主要是請求精神損害賠償，金額一般落在30萬到100萬元之間。顏瑞成說，以前《刑法》第239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下徒刑」，但除罪化後，法律的重點不在刑罰，而是在保護被背叛一方的尊嚴與心理創傷。

他指出，許多被害人除了情緒受創，也常因此產生睡眠障礙、焦慮或憂鬱等心理反應，法院在判決時也會考慮這些因素。現代社會雖提倡個人自由，但婚姻仍是一種互信契約，出軌帶來的不只是背叛，更是對婚姻制度的傷害。

粿粿與王子承認越界 若有親密證據仍可被求償

針對粿粿與王子都承認「關係超出朋友」，顏瑞成指出，因為通姦罪已經取消，他們不會被刑事起訴。不過，若范姜手上有兩人擁抱、親吻或赤裸合照、曖昧對話紀錄等明確證據，依然能向法院提出「侵害配偶權」的民事求償。

法院會依據這些證據，判斷兩人是否真的有「越界行為」。若證據明確，被害的一方通常會獲得精神賠償。顏瑞成補充，實務上即使沒有拍到「明顯性行為」，但只要兩人關係過於親密，例如頻繁出入旅館、同居、或有大量曖昧對話紀錄，也足以構成侵權。他提醒民眾，在感情世界裡「誠實」與「分寸」仍是底線，尤其在社群媒體盛行的年代，一張照片、一段錄音都可能成為日後官司的關鍵證據，無論是當事人或第三者，都要小心自持。

粿粿婚內出軌風暴落幕有普？知名離婚律師顏瑞成點破關鍵：1600萬高出行情太多（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

婚姻回不去了！ 范姜彥豐1600萬封口費太高恐破局

顏瑞成表示， 這個婚姻想必是回不去了，尤其外遇還鬧上媒體沸沸揚揚，很難想像有破鏡重圓的可能。

對於傳出范姜彥豐要求粿粿支付1600萬元封口費，顏瑞成指出，這樣的金額太高，遠超過法院一般會判的數字，很可能讓雙方談不攏。他分析，粿粿若外遇事證明確，在離婚訴訟中會比較被動；除非她能提出范姜彥豐也有錯，例如家暴或外遇，否則在官司上勝算不大。

反過來說，范姜雖然暫時佔上風，但若開出不合理金額，也可能讓粿粿拒絕協議離婚。顏瑞成建議，雙方應該冷靜談條件、各退一步，用和解方式結束這段婚姻風暴，讓事件早日落幕。他進一步說，離婚案件若陷入惡性循環，不但雙方都會身心俱疲，也會被輿論持續放大，對名聲、事業、甚至下一段關係都造成長期陰影。最理想的結局，建議范姜彥豐可以在和解金額稍作調整讓步，讓兩邊都有台階可以下，最終才有可能達成和解，讓新聞風波早日落幕。

粿粿婚內出軌風暴落幕有普？知名離婚律師顏瑞成點破關鍵：1600萬高出行情太多（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang）

粿粿婚內出軌風暴落幕有普？知名離婚律師顏瑞成點破關鍵：1600萬高出行情太多（圖／翻攝自IG @zack_fanchiang）

更多三立新聞網報導

獨家／台灣3名一貫道道親遭中國起訴 罪名：涉嫌利用邪教組織破壞法律

粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺

網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒

不倫粿粿惹怒高層！王子爆遭喜鵲娛樂切割 經紀人首公開發聲不忍了

