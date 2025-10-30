粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設

娛樂中心／張尚辰報導

男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，三人以前上節目、受訪的畫面紛紛被挖，沒想到，早在2個月前，就有人爆料粿粿背叛家庭，甚至要求媒體揭露真相。如今范姜彥豐開撕妻子，不少網友好奇爆料者的身分，紛紛到留言處朝聖，直呼根本是神預言。

范姜彥豐昨日發出一段長達9分鐘的影片，控訴粿粿自從年初和王子一行人自美國旅遊回來後，整個人就變得很冷淡，時常早出晚歸，甚至最後直接不回家，就連去哪、做什麼也不會和他報備。

廣告 廣告

直到范姜彥豐看見粿粿和王子出軌的證據，和粿粿攤牌後，對方還是矢口否認，眼看談判破裂，他最終才決定說出真相，捍衛自己的權益。

有網友早在2個月前就爆料粿粿背叛家庭。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube頻道）

此消息一出，震驚網友，許多粉絲也感到非常失望。其實，早在2個月前，就有一名網友在節目《小姐不熙娣》8月1日上傳的影片「粿粿婚姻亮紅燈？夫妻社群0互動藏玄機？」下方留言，質疑粿粿「在甜美的外表下做出背叛婚姻、背叛家庭、出軌好友這樣惡劣的事！」

該網友還要求媒體記者早日公布真相，「撕破他那虛偽的人設」，直言「粿民女神出軌後還有人會稱他為女神嗎？哎…真的太扯…」。

當時，也有粉絲反駁，希望爆料者不要隨意造謠、揣測，該網友也直接回覆「那如果說有證據的話，你會信嗎？」如今范姜彥豐親自開撕粿粿，更引來更多網友朝聖，紛紛直呼這根本是「神預言」，「預言家是你，妳是哪個友人」、「朝聖，這八卦太神了」。

更多三立新聞網報導

范姜彥豐控友人幫隱瞞！「美國行成員」王品澔急澄清：毫不知情

王子不認破壞家庭！作家批「內文邏輯死亡」：沒離婚前就是第三者

范姜彥豐差點淨身出戶！粿粿「1舉動」不單純 律師：簽了誰都幫不了

台中先別急！好市多年底前「連開7間分店」 地點曝光

