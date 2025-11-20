粿粿婚外情後工作全停 成人平台SWAG伸援：條件優渥隨時歡迎

（記者許皓庭／綜合報導）前啦啦隊成員粿粿因婚外情爭議陷入輿論中心後，演藝與商業合作全面停擺，收入受到嚴重影響。近期成人影音平台 SWAG 傳出向她釋出合作意向，希望運用其話題度帶來流量，也被視為粿粿在事業受挫後可能重新出發的機會。平台表示相關計畫仍在研議中，但強調內容只要合法，隨時歡迎創作者加入。

圖／近期成人影音平台 SWAG 傳出向粿粿釋出合作意向。（翻攝 meigo.c Instagram）

粿粿遭丈夫范姜彥豐指控與王子（邱勝翊）發生婚外情，並公開提出多項質疑，包含兩人共同前往美國旅遊期間未聯繫家人、返台後經常早出晚歸等情況。范姜彥豐原希望藉由協商挽回婚姻，但在看到具體證據後選擇放棄，雙方關係也因此走到破裂。

多起爭議爆出後，不僅粿粿的曝光大幅減少，過往代言合作也接連終止。外界傳出，她可能必須獨力負擔上百萬元的離婚相關賠償費用，甚至有意協助王子處理部分賠償，導致財務狀況面臨龐大壓力。由於缺乏演藝與商業活動，她的收入大幅下降，工作量幾乎歸零。

在粿粿面臨事業急凍之際，成人直播平台 SWAG 傳出有意與她合作。據了解，平台看中她過往啦啦隊形象、直播經驗與高討論度，並提出形式不設限、待遇條件優渥的邀請，只要粿粿願意加入便可開台。外界認為，此舉可能使粿粿在負面風波後，再次透過網路平台累積流量與收入。

《鏡週刊》循線向 SWAG 查證，平台回應合作「仍在研議中」，但重申對創作者一向採開放態度，只要內容符合法規，便歡迎加入平台。SWAG 表示：「我們不預設立場，任何人都能在這裡藉由創作重新定義自己。」

SWAG 過去亦曾因邀請網路爭議人物而受到關注。例如曾因帳務風波引發討論的 YouTuber 張家寧、因發言爭議遭大量代言終止的統神，以及網紅陳沂、館長（陳之漢）等人，都曾在平台相關活動中亮相，引發外界熱烈討論。

