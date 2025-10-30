粿粿婚外情王子 一沐日被封「先知」 高EQ回應被讚翻

前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊）。（圖／翻攝自粿粿IG）





前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）日前和范姜彥豐爆出婚變消息，直到昨（29日）被毀滅性爆料，指出其和王子（邱勝翊）有婚外情，消息一出引發熱議，豈料，有網友在點名了手搖飲店一沐日先知推出了「草仔粿奶茶」，而一沐日也做出回應，高情商答覆被一面倒讚翻。

對於粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），在Threads有網友說一沐日是先知。（圖／翻攝自Threads）

對於「粿王」不倫戀，在Threads有網友發文寫下：「一沐日＝渣，之前有出過草仔粿奶茶，原來是先知啊！」對此，一沐日也做出回應，表示：「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑。」

針對其他相關的飲料諧音梗，一沐日表明並非他們的行銷方式。（圖／翻攝自Threads）

另外，針對其他相關的飲料諧音梗，也表明並非他們的行銷方式，並強調：「各位不要再幫我們創造新品了，請把空間留給我們研發部，謝謝。」

對於一沐日的回應，網友一面倒給讚，紛紛表示：「都出來制止了，就沒必要再開自以為幽默的玩笑，支持一沐日」、「一沐日讚耶，雖然我不怎麼喝飲料，但衝著這點我這週一定買一杯」、「支持有性平意識的小編，支持不同流合污的優質品牌一沐日。」



