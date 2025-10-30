粿粿婚姻橫跨台日！范姜彥豐家族全起底 「醫師世家」背景曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐29日痛心指控粿粿「道德淪喪婚內出軌」，並點名第三者正是「王子」邱勝翊，3年婚姻因不忠宣告破裂。面對指控，粿粿則失口否認外遇，不過王子卻親口承認「超過了朋友間應有的界線。」隨著事件延燒，范姜彥豐的「醫生世家」背景也被起底，讓這場婚變更添戲劇性。

范姜彥豐畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親則是日本選美皇后，2名兄弟范姜典陽、范姜閎韻皆為牙醫，他卻選擇踏入演藝圈，曾在第五屆《凱渥夢幻之星》男模組拿下亞軍，並錄製真人秀《中國好男兒》及音樂節目《這！就是歌唱·對唱季》外型亮眼的他，因此被封為「台日混血男神」，同時長期活躍於廣告與時尚圈。

范姜彥豐曾分享追求粿粿的過程，坦言在活動上對她一見鍾情，後來偶然滑到IG帳號默默關注1年，最終藉生日為由傳訊祝福開啟話題。2人從網路互動開始交往，戀愛2年多後在2022年2月浪漫求婚成功，並於同年6月完成台灣、日本兩地結婚登記，如今婚變風波爆發，這段曾被視為「模特與啦啦隊的甜蜜愛情」畫面，如今成為網友口中的「最諷刺回憶」。

