粿粿婚變不倫王子！寇乃馨黃國倫首公開發聲 16年婚姻「真實現況」曝

范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此黃國倫、寇乃馨跟黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME快閃展活動也回應了。

黃國倫、寇乃馨結婚16年，夫妻倆剛從美國玩一個月回來，也坦言無法像范姜彥豐一樣可以接受另一半粿粿跟異性朋友王子出國，寇乃馨透露結婚以來跟黃國倫都是一起行動，「我們分開的話除非是工作，但工作完就回來，我們還蠻黏對方的。」黃國倫也表示夫妻在一起就不該再諜對諜上演無間道，跟寇乃馨彼此也不太有單獨的朋友。寇乃馨表示：「如果他跟朋友聚會那為何不帶我去？如果真的感情好到去玩，難道不會想跟對方分享一樣的風景嗎？」

至於會否為了生活開銷吵架？寇乃馨說跟黃國倫財務獨立，黃國倫則向來秉持男生就該付錢的精神。而兩人最近才剛裝潢完2億新家，裝潢費花了上千萬元。黃國倫也表示很信任寇乃馨，所以從來不會去看她的iPad。寇乃馨則補充說黃國倫連她的密碼都不知道，兩人雖然是夫妻，但也不會去拍裸體相擁照，「現在網路世界太可怕了，萬一你手機拿去修，外流怎麼辦？」

