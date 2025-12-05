粿粿婚變停戰！願付7位數賠償金 唯一條件竟是要范姜「放過王子」

【緯來新聞網】網紅粿粿被爆與藝人王子邱勝翊傳出婚外情，掀起輿論風波。其丈夫范姜彥豐在公開發言中形容自己像是「戴著綠帽的小丑」，事件發展已逾一月，雙方離婚程序也有了最新進展。根據《鏡周刊》報導，粿粿願意妥協7位數的賠償金，但前提是要范姜彥豐「放過王子」。

粿粿婚變停戰。（圖／翻攝IG）

《鏡周刊》報導，范姜原本提出高達1,600萬元的新台幣賠償要求，後續分別調整至1,200萬元及800萬元。近日傳出，兩人經協調後已就金額達成共識，最終金額雖未公開，但屬百萬元級，且是范姜可接受、粿粿能承擔的數字。知情人士指出，粿粿最重視的條件之一，是要求范姜日後不得再針對王子發言或提出指控。



事件於10月底浮上檯面，當時范姜公開指控邱勝翊介入其婚姻，與妻子之間的互動超越一般友誼，讓他身心受創。對此，王子透過社群平台坦承行為確有逾矩並表示歉意；粿粿則上傳一段17分鐘影片反擊，強調兩人離婚無關第三者，並指責范姜遺棄家庭，還開出高額條件作為離婚前提。這場三人之間的爭執，迅速引發網友熱烈討論。



儘管不少婚變最終訴諸法律，范姜與粿粿選擇透過私下協商解決爭議。據悉，離婚協議不影響粿粿作為母親的法律權益，三年婚姻也將以較為平和的方式結束。不過，金錢仍是談判過程中最大的障礙。



消息透露，雙方針對小孩監護、房屋貸款、生活費用等議題逐一討論，條件中更列明范姜離婚後不得繼續公開談論王子，可見粿粿對王子的態度顯得相當保護。不過對於報導內容，粿粿和范姜彥豐並沒有對外證實。



此外，有知情者指出，粿粿在婚後多以現金收入為主，並將款項存入以親人名義開立的公司帳戶，為她在談判中增添籌碼。倘若進入訴訟階段，范姜能取得的財產恐怕會更少，最終雙方選擇妥協並簽署協議，平息這場風波。

