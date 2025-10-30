粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳

娛樂中心／張予柔報導



曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。









粿粿婚變風波又添新料！王子舊片段被挖出「拍孕肚對話」網驚喊太毛了

王子（右上）在鏡頭前CUE粿粿（左上）拍肚子，並說道「如果妳懷孕我原諒妳！」。（圖／翻攝自IG @red_fireeeeee、娛樂星聞YT）

廣告 廣告

隨著爭議延燒，過往節目片段也被網友翻出。王子先前與粿粿、宇宙（林思宇）及胡祖薇視訊，當時粿粿疑似懷孕但沒公開，他卻當著鏡頭開玩笑說「沒事啦，粿粿拍一下肚子啊，如果妳懷孕我原諒妳！」當時粿粿翻白眼回應「到底有什麼毛病啊！」畫面當下被視為玩笑，如今重新被挖出再看，卻讓許多網友直呼「背脊發涼」、「原來這句話藏玄機」。





粿粿婚變風波又添新料！王子舊片段被挖出「拍孕肚對話」網驚喊太毛了

范姜彥豐（左圖右）控訴遭粿粿（左圖左）出軌，手上掌握明確證據。（圖／翻攝自IG）

粿粿婚變風波又添新料！王子舊片段被挖出「拍孕肚對話」網驚喊太毛了

王子（左）和粿粿（右）兩人都公開回應了此事。（圖／翻攝自IG）

回顧整起事件，范姜彥豐昨（29）日在社群發文，指控粿粿與王子「婚內越界」，甚至強調手中握有證據，貼文一出立刻掀起軒然大波。稍晚，粿粿透過限時動態回應，強調「部分內容與事實不符」，並表示將整理資料後再公開說明。王子則坦承在離婚過程中「從單純傾聽者，漸漸過度關心，超過朋友應有的界線」，認錯表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口」。出軌風波仍持續延燒，三方各自說法仍未有定論，網友與粉絲關注焦點也從事件本身延伸到對藝人私生活的討論，未來後續發展仍備受關注。





原文出處：粿粿婚變風波又添新料！王子舊片段被挖出「拍孕肚對話」網驚喊太毛了

更多民視新聞報導

館長高喊「我們都是中國人」！怒嗆台男「閃兵軟腳蝦」惹議

徐榛蔚神隱跑台北拜拜！張峻酸「無心縣政」：要登尋人啟事

王子又爆代言黑歷史！廠商忍7年全說了：沒職業道德

