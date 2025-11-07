粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠

娛樂中心／張予柔報導



前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。









粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩怒批公然偷情「吃人夠夠」見1影片直言：很震驚

陶晶瑩批評粿粿與王子的行為「公然偷情，真的有點吃人夠夠」。（圖／翻攝自IG ＠meigo.c、陶晶瑩臉書 ）

粿粿與范姜彥豐的婚姻糾紛持續引發網路熱議，陶晶瑩表示，夫妻間應該互相扶持，共同面對婚姻問題，而非透過家庭責任推卸或以外遇方式解決。她提到，粿粿與王子在社群平台上的互動早已引起外界質疑，尤其在美國旅行時拍攝的影片更顯得毫無界線感，坦言看到時感到震驚，並直言兩人行為「明目張膽」。





王子（右）在聲明中再次向范姜彥豐與粿粿（中）表達最誠摯的歉意。（圖／翻攝自IG ＠zack_fanchiang、＠meigo.c ）

陶晶瑩批評粿粿與王子的行為「公然偷情，真的有點吃人夠夠」，更談及范姜彥豐的家庭背景，指出他來自醫生世家，求償並非單純為了金錢，而是希望獲得交代。她以自身經驗為例表示，即使與異性友人有肢體接觸，也會立即保持距離以免誤會。她呼籲粿粿若在婚姻中有委屈，應該坦誠與丈夫溝通，而非以出軌方式解決問題，因為這樣只會傷害更多人。

