粿粿婚變延燒 Toyz手搖飲新品「小王秘蜜粿果綠」開賣

YouTuber Toyz（劉偉健）旗下手搖飲品牌「拾汣茶屋」再度緊跟時事，於今（30）日推出新品《小王秘蜜粿果綠》。（圖／翻攝自「拾汣茶屋」Threads）





藝人粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚姻風波持續延燒，范姜彥豐29日突在社群發文，指控妻子與棒棒堂出身的王子（邱勝翊）有不正當關係，引發網路熱議。王子事後公開道歉，坦承「超過了朋友間應有的界線」。而在話題持續延燒之際，YouTuber Toyz（劉偉健）旗下手搖飲品牌「拾汣茶屋」再度緊跟時事，於今（30）日推出新品《小王秘蜜粿果綠》。

范姜彥豐控訴，粿粿去了美國一趟之後態度和行為大轉變，在婚姻存續期間內出軌王子，更表示「身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。而王子邱勝翊卻發出聲明，間接證實得知女方協議離婚，從單純傾聽者漸漸過度關心，超過朋友應有的界線，會反省改進自己，致上最誠懇的歉意。

手搖飲品牌「拾汣茶屋」於今（30）日推出新品《小王秘蜜粿果綠》，新品以「綠茶」為基底，加入粉粿與椰果，標榜「甜而不膩、雙重爽Q」，並在文案中強調「由最會亂調的員工小王精心設計」，邀消費者「一起甜甜度過秘蜜的夜晚」全台門市同步開賣，售價每杯65元。該名稱與描述明顯影射「王子與粿粿」事件。

消息曝光後，網友留言兩極。有人大讚「不愧是拾汣，準時開臭」、「吃瓜第一品牌」，也有網友批評「靠譏諷行銷太噁」、「雖然事件本人不對，但這樣拿人私事開玩笑真的不行」，質疑品牌炒作手法不尊重當事人。

事實上，「拾汣茶屋」在先前YouTuber Andy與家寧爆財務糾紛，品牌即推出「張家檸檬綠茶」；家寧母親曾淑惠被控捲款後，又端出「清茶珍淑薈」，更早還有「中焙生乳紅茶」、「愛荔殺殺」、「橙芝汗」等諧音飲品，每次皆成功掀起話題。

此外，另一手搖飲品牌「一沐日」因曾推出「草仔粿奶茶」被網友戲稱「預言家」，但官方嚴正聲明該品項與事件無關，並呼籲外界勿消費當事人私事。



