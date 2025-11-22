粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」

范姜彥豐（右）被粿粿（左）哥哥罵吃軟飯。翻攝Instagram @ zack_fanchiang

粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。

根據鏡週刊報導，韓秉融曾是男團「太極」成員，現在是「藝想台灣」創辦人兼娛樂公司總監。粿粿和范姜協議離婚期間，韓秉融一開始並不知道妹妹和王子婚外情，直到事情爆發他才驚覺「原來妹妹也犯了錯」。不過看在多年情分，加上他親眼見證這段婚姻的種種，韓秉融依然選擇站在粿粿這邊，火力全開PO文痛罵范姜：「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受。」更是直言批評南方「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人。」還表示：「那種爛人不要也罷。讓女人離開的，從來不是因為你沒錢，而是因為在你身上看不到希望。」

廣告 廣告

粿粿、王子日前爆出不倫戀。翻攝王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube

韓秉融跟著母親改嫁後，才有了這個妹妹粿粿，相當寵愛她。坐擁富二代背景又新繼承大筆遺產的他，財力完全不是問題，之前更直接霸氣喊話力挺粿粿：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償！還有那些酸民全部提告，任何攻擊言論通通告！我幫妳找律師，全權處理。」

范姜彥豐於10月29日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，怒控「好友破壞家庭」，並握有明確證據，包括聊天記錄與行蹤佐證。隨後，王子與粿粿兩人皆發生道歉。



回到原文

更多鏡報報導

范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實

小禎男友情人節「喝醉遭送警局」 被陌生人「笑是大叔」圍著唱〈分手快樂〉

畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠