粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。
根據鏡週刊報導，韓秉融曾是男團「太極」成員，現在是「藝想台灣」創辦人兼娛樂公司總監。粿粿和范姜協議離婚期間，韓秉融一開始並不知道妹妹和王子婚外情，直到事情爆發他才驚覺「原來妹妹也犯了錯」。不過看在多年情分，加上他親眼見證這段婚姻的種種，韓秉融依然選擇站在粿粿這邊，火力全開PO文痛罵范姜：「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受。」更是直言批評南方「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人。」還表示：「那種爛人不要也罷。讓女人離開的，從來不是因為你沒錢，而是因為在你身上看不到希望。」
韓秉融跟著母親改嫁後，才有了這個妹妹粿粿，相當寵愛她。坐擁富二代背景又新繼承大筆遺產的他，財力完全不是問題，之前更直接霸氣喊話力挺粿粿：「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償！還有那些酸民全部提告，任何攻擊言論通通告！我幫妳找律師，全權處理。」
范姜彥豐於10月29日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，怒控「好友破壞家庭」，並握有明確證據，包括聊天記錄與行蹤佐證。隨後，王子與粿粿兩人皆發生道歉。
更多鏡報報導
范姜彥豐中國節目演唱〈原來〉李榮浩頻頻點頭 公開好消息：拾起碎片、面對現實
小禎男友情人節「喝醉遭送警局」 被陌生人「笑是大叔」圍著唱〈分手快樂〉
畢書盡「父親成通緝犯」25日出庭 曾被爸爸丟中國「打黑工」關係疏遠
其他人也在看
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李瑞鎮驚爆交往多位女歌手！自揭戀愛秘辛 金廷恩往事再被翻出掀網暴動
南韓男星李瑞鎮近來在綜藝《秘書鎮》中意外掀起話題，李瑞鎮一席「年輕時交往過幾位女歌手」的自白，不僅讓向來低調的感情史曝光，也讓外界再次回想李瑞鎮與金廷恩那段曾轟動演藝圈的戀情。節目播出後，網路討論度瞬間飆升。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 15 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
東裕集團第三代娶妻！關穎、邱淑貞成姻親 大咖抵台嘉賓陣容堪比金馬獎
台北寒舍艾美酒店近日舉辦一場豪華婚宴，眾多演藝圈大咖藝人都現身祝福，引發高度關注，梁朝偉、劉嘉玲夫妻參加婚宴，女神關之琳、邱淑貞也都飛抵台灣，新娘沈婷婷為邱淑貞的侄女，新郎則是關穎的表外甥，家族背景起底令人驚嘆不已。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「好好先生」不忍了！胡宇威罕見長文開砲「這家」航空
娛樂中心／尤乃妍報導螢幕形象一直都是陽光親和的「好好先生」胡宇威罕見在社群平台動怒，近日他在現實動態抱怨搭乘美國某航空公司班機，沒想到回不了家之外航空公司還不給予任何補償，讓他痛批「史上最爛飛行經驗」，還建議粉絲以後最好不要選這家。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
東裕集團第三代娶妻！新娘是邱淑貞姪女 梁朝偉、劉嘉玲、張小燕全是座上賓
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導台北寒舍艾美酒店近日舉行了一場星光熠熠的豪華婚宴，吸引眾多港台一線藝人親自到場祝賀，場面宛如大型影視盛會。隨著出席名...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 4 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫「炫妻文」慘遭炎上 醫示警：子宮恐撐不住
近年台灣生育率屢創新低，許多家庭晚婚、晚育，政府頻頻祭出補助政策鼓勵生子。不過，近日在網路上卻出現完全相反的例子。一名牙醫師在 Threads 發文透露，妻子 19 歲起連續三年懷孕生子，目前已是三寶媽。貼文中寫道「 22 歲三胎、兒子上大學我 40 歲」，並自豪稱「應該請我老婆當衛福部顧問」，貼文曝光後引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
當年周子瑜被網暴綠營鴉雀無聲？她揭真相曝蔡英文這句「霸氣名言」
有網友稱「周子瑜當年拿國旗被網暴的時候，民進黨鴉雀無聲....」但實際上，當年朝野多發聲力挺周子瑜，前總統蔡英文在周子瑜道歉隔天，發表勝選感言時則強調，只要當總統的一天，她會努力，讓國民沒有一個人必須為他們的認同道歉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
年紀到了不背名牌！她「改拿1款包」曝原因 爆大票共鳴：更顯年輕
不少人喜歡買名牌包，不僅時髦還能凸顯個人風格。不過，有網友表示，到了一定年紀後，就不會想買名牌包了，只揹帆布袋，不過她坦言並非物慾降低，「是肩膀背不動了！」貼文曝光後，引發大票共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娛樂報報／野生捕獲徐薇現身世新大學 跟香蕉哥哥搶鋒頭
本刊讀者表示20日下午在世新大學傳播大廈，目擊站在走道中間滑手機，據讀者的觀察她看來好像是搞不定手機的功能，就這樣定在原地弄了很久，讀者表示：「徐薇的紅眼鏡和她的包包頭太鮮明，真的很難不發現她。」而當天下午也有許多世新大學的學生都在學校各處都捕獲到野生徐薇...CTWANT ・ 5 小時前
大哥搏感情1／直擊！胡瓜帶隊出任務婆媽粉圍觀險暴動 笑點滿滿超接地氣
11月11日早上10點多，胡瓜為新節目的「胡蘭歐出任務」單元，在新北市汐止區金龍市場出外景，還沒開錄現場就已經擠滿了婆婆媽媽守候，等著觀看現場錄影。10點半，節目工作人員做好現場的準備工作，主持人胡瓜、陳亞蘭和歐漢聲從休息室來到現場就位。緊接著，胡瓜拿起菜刀準備...CTWANT ・ 5 小時前
男腦死器捐心、肝、腎遺愛人間 宜警高速開道跨區護送
一名30多歲男子因意外不幸腦死，家屬在巨變中做出最無私的決定，願捐出心臟、肝臟及腎臟三項珍貴器官，挽救多名重症患者的生命。由於心臟與肝臟需緊急送往北部醫學中心，腎臟留在宜蘭立即移植，時間極度緊迫，宜蘭縣警與國道警今（23日）跨區接力開道，讓多家醫院救護車在國五尖峰時段仍能迅速抵達，成功完成這趟生命大愛的旅程。中時新聞網 ・ 15 小時前
TWICE娜璉媽媽來台灣！MINA、志效父母也在高雄 網笑：開跨國家長會
韓國人氣女團TWICE昨起一連兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，是她們出道10年來首度在台開唱，不只粉絲反應熱烈，成員家人也抵達高雄應援。娜璉媽媽就在IG曬出與女兒的合照，加上MINA父母、志效父母都曾被直擊人在台灣，讓網友笑說「來台灣開家長會」。太報 ・ 16 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前