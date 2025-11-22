粿粿婚變案傳「轉私下協商」 爆范姜整天打電動壓垮家庭

粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐近期爆出3年婚變，王子（邱勝翊）承認和粿粿「超出朋友界線」，但賠償金額談不攏。今(22日)週刊報導，事件的3位主角最近對此事態度改為低調，據知粿粿和范姜離婚案，目前確認會「轉私下協商」，而粿粿和范姜結婚之初感情還不錯，傳聞壓垮婚姻的最後一根稻草是男方整天打電動，讓粿粿忍不下去。

粿粿先前曬出近18分鐘的影片，表示家用大多都是她出錢，范姜工作室的錢她一塊都沒動過，范姜想投資時，粿粿也拿錢支持。據《鏡週刊》報導，讓粿粿從力挺老公轉往「切心」態度的主因，是范姜先前不顧家人，天天在家打電動，讓她在經濟與養育問題上覺得遇到瓶頸，因此鐵了心要離婚。

而范姜彥豐先前是凱渥的模特兒，曾有凱渥的工作人員跳出，替范姜抱不平，指他婚前可說是公司內重要主力，每場秀幾乎都會有他，是因為范姜彥豐戀愛腦上身，結婚離開公司後失去資源，只能接母嬰產品的業配，收入減少，進而成為粿粿口中的軟爛男，知情人批評：「所以我才會覺得粿粿現在講這種話，真的很沒水準。范姜要是沒離開凱渥，會有需要靠她施捨全家人形象的業配嗎？」

此外，王子先前也二度發聲明，承認在粿粿與范姜婚姻存續期間有越界行為，錯就是錯，他無法替自己辯解，他也說：「從⼀開始我找您（指范姜彥豐）⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老闆謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通，因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。」

