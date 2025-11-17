粿粿婚變爆偷吃！Melody吐過來人心聲：每家都有難念的經

Melody談及對粿粿婚變的看法。（圖／東森娛樂）





女星Melody（殷悅）2022年宣布斷開結婚17年的富商老公吳育奇，事後認愛金融業美國華僑男友 Howard，今（17）日她出席服飾品牌環球購物中心新北中和店開幕記者會，談及演藝圈近期鬧婚變的粿粿與范姜彥豐事件，她也發表自身看法。

近期范姜彥豐控訴妻子粿粿與王子婚內出軌，並向兩人索要1600萬賠償，如今三方正式交由司法處理，過去粿粿及范姜彥豐也曾到Melody的節目中作客，被問及對於此事的看法，身為過來人的Melody則表示，對於別人的家務事不便評論，認為家家都有本難念的經，「只有當事人自己知道所有的狀況，祝福大家可以找到健康舒服自在的方式，身心靈非常重要。」

Melody今（16）日出服飾品牌開幕活動。（圖／東森娛樂）

談及主持搭檔沈玉琳的抗癌近況，被問及是否有與對方聯絡，Melody則說：「不打擾是最好的關心，讓他好好休養，所以沒事就是好的。」相信他很快能夠恢復到以往的樣子，至於即將到來的聖誕節計畫，她也透露可能會飛到首爾遊玩，被問及男友是否會一起同行，她則表示是跟女兒一起，目前自己都以家庭及事業為重心。



