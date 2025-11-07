粿粿婚變翻舊帳！節目上早爆料范姜彥豐「脾氣超硬、吵架不道歉」畫面曝光

（娛樂中心／綜合報導）藝人范姜彥豐日前拍片，控訴老婆粿粿婚內與好友王子（邱勝翊）有不當往來，震撼演藝圈。粿粿隨即反擊，拍下17分鐘影片還原過程，夫妻雙方隔空互槓，引發外界熱議。而范姜過去在節目上被老婆「吐槽」脾氣硬、吵架絕不低頭的片段，也被網友挖出重看，掀起新一波討論。

圖／藝人范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內與好友王子（邱勝翊）有不當往來，震撼演藝圈。（翻攝 IG）

范姜彥豐今年初曾與粿粿一同上《同學來了》錄製「演藝圈完美老公誰來當」單元，節目中還播放粿粿事前錄下的一段影片。畫面裡，粿粿直言老公私下脾氣「其實很硬」，平時相處雖溫柔體貼，但只要意見不合，立刻變得堅持己見，甚至吵架也絕不讓步，「他就會覺得說，他沒有錯他就不要道歉。」

圖／粿粿控訴范姜私下脾氣「其實很硬」。（翻攝 Youtube／同學來了）

粿粿當時語重心長表示，情侶吵架很多時候沒有絕對對錯，往往兩邊都有責任。她也曾對范姜建議：「不管誰錯誰對，兩個人都應該互相道歉，感情才會越來越好。」粿粿透露，後來范姜才慢慢改變，但早期脾氣真的很倔，「以前他是覺得自己沒錯就絕對不道歉的人。」

圖／粿粿控訴范姜私下脾氣「其實很硬」。（翻攝 Youtube／同學來了）

范姜彥豐則當場回應，坦言這確實是過去的自己。他表示，早期的他個性偏理性、凡事講究對錯，吵架時總想「找出問題源頭」，認為只要自己沒錯就不用道歉，「以前我就覺得，問題在哪裡就要查清楚，如果最後發現是她引起的，我就覺得我沒錯、就不道歉。」

不過范姜透露，後來粿粿曾語重心長地和他溝通，讓他意識到「就算沒錯，吵架也會讓對方難受」。他開始學會在爭執後主動安撫，「後來我慢慢懂了，吵完架還是要說抱歉。」他笑說，兩人經過多次磨合後，反而養成吵完架就互相道歉、擁抱的習慣，「這樣感情反而變得更好。」主持人笑稱，控訴影片反倒幫范姜加分；一旁來賓也打趣調侃：「果然還是看顏值啦！」

隨著兩人婚變爆發，這段「節目回放」如今被網友重新挖出，許多人直言「早有預兆」、「粿粿講得很有預感」，甚至有人分析，這段對話折射出兩人長期相處的裂痕。

