粿粿婚變范姜彥豐！黃國倫、寇乃馨住2億愛巢 竟因「粉紅臥室」險分房

藝人范姜彥豐日前指控「粿粿」江瑋琳出軌「王子」邱勝翊，粿粿則強調那並非婚變主因，並稱近年扛起家中經濟重擔，付了買房頭期款與大部分房貸，「包括生產費用、坐月子費用都是我自己處理。」引發熱議。對此，結婚16年的黃國倫與寇乃馨7日出席家居品牌活動，談到夫妻間的相處之道與消費習慣，表示兩人雖財務分開，但不會去計較誰付出得多，認為「夫妻同心」最重要。

寇乃馨（左）與黃國倫（右）7日出席家居品牌活動。（圖／SUNDAY HOME提供）

剛結束美國巡迴演出返台的黃國倫與寇乃馨，笑說行程中還特地抽空到美國奧蘭多的「世界最大迪士尼樂園」看煙火跟4D電影。對於粿粿被范姜彥豐指控4月與王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等好友到美國旅遊2週後，對他的態度就變冷淡，黃國倫與寇乃馨都認為在婚姻中，不應拋下另一半與異性出遊，「不是不信任，只是會疑惑為何不帶伴侶（一起去旅行）。」一旁的黃小柔則分享，她對老公完全信任，從不追問對方的行程或同行人。

寇乃馨笑稱到現在都很黏老公，也不會查看對方手機，黃國倫也直呼「夫妻相處若變成在演《無間道》也很累。」

黃小柔（右）表示很信任老公，從不追問對方的行程或同行人。（圖／記者郭竹倩 攝）

寇乃馨笑稱到現在都很黏黃國倫，也不會查看對方手機。（圖／SUNDAY HOME提供）

另外，寇乃馨分享平時與黃國倫財務分開，男方平常會請她吃飯，但她都會回送禮物，家庭開銷會互相幫忙。2人日前在南港區購入市值超過2億元、約160坪的新居，黃國倫透露寇乃馨將主臥室牆壁漆成粉紅色、更衣室為粉藍色，一度讓他無法接受，差點吵到要分房，但後來就妥協了，「我想想她辛苦一輩子終於打造夢想中的房子，她很值得擁有。我現在進到房間眼睛閉上就可以了。」逗樂全場。

