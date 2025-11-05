粿粿婚變還沒完！她不忍發聲 批「羞辱女性快感」：社會這樣很可怕

記者林汝珊／台北報導

王子介入粿粿與范姜彥豐婚姻。（圖／翻攝自王子IG）

范姜彥豐日前爆料老婆粿粿婚內出軌，對象竟是藝人王子（邱勝翊），事件延燒至今仍未平息。王子4日晚間二度貼出道歉文，認了他付不出賠償金額，希望分期慢慢償還。針對粿粿婚變事件，前東京著衣創辦人周品均發聲，痛批社會對女性的羞辱文化：「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」

范姜彥豐發布影片揭露粿粿婚內出軌王子，而粿粿則發出17分鐘影片反擊，表示對方要求1600萬買「離婚順序」，後來又打折變成1200萬，400萬是給孩子扶養費。並否認誘導范姜彥豐簽下放棄離婚財產分配，表示自己出了8成頭期款，房貸6成也由她負擔，連生產的費用都是自己結清。

王子道歉聲明。（圖／翻攝自王子邱勝翊臉書）

王子4日晚間發文並貼出律師聲明文， 坦承期間不斷與范姜彥豐道歉，並無神隱、拒不認錯或拒絕協商和解，雙方一直在協商賠償金額，「和解方案一度趨近而有成立和解之望，可惜因些微金額差距及給付方式而未能達成共識，我方深感遺憾。」

事件延燒至社群後，網路輿論兩極，周品均於社群發文指出，部分網友並非伸張正義，而是「享受羞辱女性的快感」。她指出，女性在感情事件中犯錯，不僅行為被指責，私生活也被過度檢視，甚至成為性化嘲弄對象，「這不是正義，而是羞辱」。

周品均更比較兩性在類似事件中的待遇，指出男性即便涉及性犯罪，仍常有人呼籲「留口飯給他吃」，但女性一旦犯錯，卻常被「置於死地」。她呼籲社會回歸就事論事，拒絕以性作為羞辱工具，警惕言語暴力對個人的不可逆傷害。

