粿粿婚變風暴延燒美國行！范姜彥豐急發聲護2位好友：他們陪我走過低潮

（娛樂中心／綜合報導）前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，近日婚變傳聞持續延燒。范姜彥豐昨（29）日在社群發片，控訴妻子與王子邱勝翊「婚內出軌」，痛批：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」消息曝光後震撼演藝圈。

圖／粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，近日藝人王子遭控插足其中。（資料照）

粿粿稍晚在Instagram限時動態發出聲明，首度正面回應婚姻狀況。她坦言雙方確實在談離婚協議，過程中始終盡力以理性與誠意溝通，「協議談了很久，但對方提出的離婚金額超出我的負擔，協商破裂，且無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」她強調不會以情緒對抗情緒，「我會把完整事實清楚整理給大家，身為母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

王子則於稍晚發文回應，承認與粿粿「有超越朋友的情誼」，但否認自己是婚姻破壞者，表示「發生的時間點不如外界想的那樣」；他強調未介入對方婚姻，並向所有受波及者致歉。

圖／粿粿在Instagram限時動態發出聲明。（資料照）

風波延伸至粿粿與王子共同參與的「美國行」，據悉兩人當時與晏柔中、王品澔、簡廷芮、胡釋安等藝人同行。有網友翻出當時的出遊影片，畫面中粿粿與簡廷芮突襲王子與王品澔房間，王子驚醒後笑喊「妳沒洗澡喔？」粿粿則回應「為了突擊你我不敢洗」。此外，有粉絲發現粿粿在遊樂園穿的黑色外套，後來也出現在王子身上，引起更多揣測。

圖／范姜彥豐在社群平台替好友說話。（翻攝 instagram／@crystalyen418）

影片再度被網友挖出後，同行藝人也被牽連遭受網友批評，紛紛譴責他們幫忙隱瞞外遇真相。范姜彥豐隨後在社群替好友晏柔中與楊孟霖澄清，表示：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」有網友則幫忙回應：「范姜只退追王品澔跟簡廷芮，其他人應該真的不知情。」

目前雙方皆未提起訴訟，粿粿強調將以母親身分妥善處理後續；范姜彥豐則暫未再發聲。整起事件仍持續延燒，成為近日演藝圈最受矚目的婚變風暴。

