粿粿婚變風波延燒 她喊話網友：語言暴力不可逆
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚3年，近日婚變風波引發熱議。范姜彥豐於29日公開指控藝人王子（邱勝翊）介入婚姻，控訴兩人以「朋友」名義往來，實際早已越界，引起外界熱議，而前東京著衣創辦人周品均對於粿粿事件提出看法，「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」
范姜彥豐在影片中表示，婚姻從「美國行」後開始出現變化，他自認深信的感情與信任「被狠狠踐踏」，痛批對方假借友情掩飾不當關係，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」他坦言，這段經歷讓自己覺得成了「戴著綠帽的小丑」，並指出部分共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他倍感心寒。
消息曝光後，外界譁然。粿粿則回應表示，「丈夫的說法有許多與事實不符之處」，並未進一步說明。王子隨後出面回應，坦承自己「超越了朋友應有的界線」，向社會大眾致歉，但強調「並非婚姻的破壞者」。
王子解釋，當時是在得知女方進入協議離婚階段後，從傾聽者身份逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」不過范姜彥豐隨後委託律師事務所發布聲明，強調所揭露內容均有確鑿證據，並將於訴訟中提出。
事件延燒至社群輿論場後，引發各界熱議，而前東京著衣創辦人周品均31日於社群發文，痛批部分網友的行為並非伸張正義，而是集體「享受羞辱女性的快感」。她指出，當女性在感情事件中犯錯，往往不僅被指責行為本身，還會遭到過度檢視私生活，甚至淪為性化嘲弄的對象，「這不是正義，而是羞辱。」
在 Threads 查看
周品均進一步比較兩性在相似事件中的待遇，表示男性即便涉及性犯罪，仍常有人呼籲「留口飯給他吃」，但女性只要犯錯，往往就被「置於死地」。她呼籲社會應該回歸就事論事，拒絕以性作為羞辱工具，警惕集體言語暴力對個人造成的不可逆傷害，「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」
【更多東森娛樂報導】
●王子發文：越線是因為心疼 名律師看完點「1句話」有矛盾
●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境
●王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
其他人也在看
粿粿出軌遭網暴性羞辱！電商女王逆風力挺：這不是正義
前中信兄弟啦啦隊粿粿，因婚內出軌王子邱勝翊，形象全毀，一夕之間湧入大量網友鋪天蓋地的攻擊與謾罵。對此，前東京著衣老闆娘、現職YouTuber、電商的KOL「葳老闆」周品均則逆風發文，力挺粿粿遭遇，痛批現今網路社群亂象「簡直置她於死！」中時新聞網 ・ 16 小時前
葳老闆拋1觀點被炎上！網轟「力挺粿粿」本尊回應了
娛樂中心／李汶臻報導男星范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息讓全台網友震驚。網路上有關婚變事件的討論持續發酵，常談論戀愛觀念的電商女王「周品均」（葳老闆）日前發文提及「一個女性犯了錯，不代表就該被全網性羞辱」，豈料遭外界解讀為「力挺粿粿」，對此周品均再度發文反擊了。民視 ・ 52 分鐘前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
王子「超越朋友界線」PAPAPA臉被打腫 律師酸邏輯矛盾：越描越黑
粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止，隨著王子道歉聲明曝光，遭質疑兩人確實存在出軌關係。更令人玩味的是，王子在聲明中稱「與粿粿的關係是在她協議離婚期間才超越朋友界線」，此說法被臉書粉絲專頁的「法老王 - 王至德律師」形容宛如「祖父悖論」：若沒有出軌，范姜彥豐與粿粿怎會進入協議離婚階段？鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
簡廷芮3點聲明網不買單！「這1點太瞎」被酸：鬼才相信
娛樂中心／綜合報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後，回來整個人就變了，而且男方握有兩人的關鍵證據，事情曝光後掀起大量關注。此外，更有眼尖網友發現王子與美國行成員簡廷芮也有不少肢體接觸照片。對於自己被點名，簡廷芮今（31）日稍早發出3點聲明，但網友看完內容後似乎不太買單，更有人不諱言「2月才出去玩，現在說沒聯繫鬼才相信」。民視 ・ 23 小時前
離婚粿粿協商破局！律師揭范姜彥豐「恐拿不到贍養費」 關鍵主因曝
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線。昨有媒體爆料指出兩人正在打離婚官司，范姜彥豐手上握有粿粿出軌證據求償1200萬元，贍養費另計，但粿粿只願意付500萬元，兩人對價碼談不攏，如同粿粿聲明中提到的協商破裂，才會鬧上檯面。對此賴瑩真律師則指出范姜彥豐若要拿贍養費，恐怕有困難。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子娶粿粿機率多高？全場揪「1舉動」洩端倪：趨近於零
男星范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌男星王子邱勝翊，對此，王子認了不倫戀，事件爆發後引發熱議。有網友在PTT中發布貼文，好奇詢問，「王子娶粿粿的機率有多高？」對此，大多數網友認為，王子娶粿粿的機率為0%。鏡報 ・ 1 天前
馬防部實施114年第4季雲台操演（1） (圖)
為驗證防區夜間作戰能力，馬祖防衛指揮部31日晚間在南竿實施「114年第4季雲台操演」，模擬敵軍夜間以武裝直升機及無人機群進襲馬祖地區，國軍實施防護與反擊射擊。中央社 ・ 17 小時前
「誰不想當王子的老婆？」HOOK過往1片段被挖 全場驚：大預言家
近來藝人王子（邱勝翊）被爆出介入粿粿和范姜彥豐的婚姻，掀起眾多討論，不少人開始挖出過往片段，發現粿粿疑似早就在和王子調情，還有多個「預言片段」曝光。現在就有網友截出百萬YouTuber HOOK的過往發言，「誰不想當王子的老婆」，精準預言現在的網路討論，眾人說「根本預言家！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
《全明星運動會》被酸全明星睏揍會 藍隊隊長胡宇威曝驚訝反應
范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊的三角婚外情，鬧得沸沸揚揚，由於《全明星運動會》鬧出不少感情糾紛，被網友虧根本是「全明星睏揍會（台語：睡一起）」、「戀愛巴士」。節目第一季藍隊隊長胡宇威，30日出席影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》記者會，對於此事感到驚訝不已，但兩隊因為是競爭關係，王子邱勝翊又是第三季成員，兩人交集甚少。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
林俊穎七月爍爁 獲台灣文學金典年度大獎
記者林雪娟∕台南報導 二０二五台灣文學獎金典獎揭曉，由林俊穎《七月爍爁…中華日報 ・ 16 小時前
勞動部失業青年職前訓練獎勵 雲嘉南分署鼓勵安心學習順利就業
因應國際經貿情勢與就業市場快速變化，勞動部「失業青年職前訓練獎勵」，鼓勵十五至廿九歲待業青年參加政府核定的職前訓練，完訓者可申請學習獎勵金，協助青年強化職能、穩定就業；廿七歲的阿德透過勞發署雲嘉南分署「產業新尖兵計畫」成功轉職軟體產業，開啟全新職涯。雲嘉南分署長劉棟表示，「失業青年職前訓練獎勵」主要提供青年參訓誘因，參加勞發署及所屬分署自辦、委辦或補助辦理失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，符合資格並完成公告政策產業課程訓練，即可申請每月八千元的學習獎勵金，合計最高九點六萬元，讓想提升技能、轉換跑道青年能安心學習、穩定訓練。主修光電系的阿德畢業後在半導體相關產業工作，嚮往軟體開創新挑戰，為強化專業能力、拓展轉職機會，待業期間經朋友介紹報名雲嘉南分署開辦的「Java全端整合 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
沒標到工程案 男駕車瘋狂連撞園藝公司 80歲老闆嚇到血壓飆高送醫
宜蘭縣冬山鄉一間園藝工程公司於29日下午1點半遭人蓄意衝撞，肇事者駕駛工程車先撞擊停放路邊的休旅車，接著連續衝撞民宅三次，造成店家設備損壞、落地窗碎裂。據了解，肇事駕駛疑因未能標到養護工程處標案，憤而開車攻擊工程行負責人的車輛及住宅，導致80歲的負責人血壓飆高送醫。警方已將肇事者依傷害、毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中選會拍板 明年九合一選舉11/28投票
明（115）年年末將舉辦6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長…等地方公職人員的選年，外界習慣稱這類的地方公職選舉為九合一選舉。中央選舉委員會今（31）日舉行委員會議，會中討論通過明（115）年地方公職人員選舉投票日期，定於115年11月28日（星期六）舉行投票。中選會表示，委員會議同時討論通過「115年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，重要選務工作日程如下：（一）115年8月20日 發布選舉公告（二）115年8月27日 公告候選人登記日期及必備事項（三）115年8月31日至9月4日 受理候選人登記之申請（四）115年9月4日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止（五）115年10月16日前 審定候選人名單，並通知抽籤（六）115年10月23日 候選人抽籤決定號次（七）115年11月8日 選舉人名冊編造完成（八）115年11月12日 公告直轄市長選舉候選人名單（九）115年11月13日至11月27日 辦理直轄市長選舉公辦政見發表會（十）115年11月17日 公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名台灣好新聞 ・ 19 小時前
網挖「粿王美國行真相」老公范姜彥豐送機票 慘淪出軌之旅？
藝人范姜彥豐29日震撼發文，怒控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌對象竟是「棒棒堂」出身的男星王子（邱勝翊），掀起全網熱議。他透露，妻子粿粿與王子一行人赴美旅遊回台後態度驟變，自己也掌握明確出軌證據。如今更有網友挖出，疑似粿粿赴美的機票，其實是范姜彥豐親手送的生日禮物，讓人不勝唏噓。中時新聞網 ・ 16 小時前
捲入粿粿婚外情！王子上海演唱會遭取消 對外工作全停擺
王子（邱勝翊）日前遭踢爆與前中信兄弟啦啦隊成員粿粿發生婚外情，引起關注。事件爆發後也連帶影響王子後續的工作安排，今（30）日也傳出原定要在11月16日在上海舉辦的個人音樂會遭到取消，連同本週六（11月1日）的一日店長活動也同樣取消。太報 ・ 1 天前
粿粿范姜婚變！2年前抽中下籤「此掛誠恐恨無窮」結果超靈驗
前中信兄弟啦啦隊人氣女神粿粿，和老公范姜彥豐爆出婚變，遭控出軌偷吃好友王子（邱勝翊），相關資訊大量冒出，網友們紛紛吃瓜看戲，就連2年前夫妻倆赴觀音廟抽籤的節目片段也被挖出，結果讓眾人直呼超靈驗。中時新聞網 ・ 21 小時前
粿粿反擊仍避談「出軌王子實情」！全場一面倒：還是挺范姜彥豐
藝人范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子，身邊朋友還幫忙隱瞞，自嘲變成「戴綠帽的小丑」。今（1）日粿粿發出17分鐘長片，表示夫妻先前早就出現許多問題，經常因為瑣碎小事吵架，並說婚姻間沒有第三者，自己和王子沒有做出逾矩行為。但多數網友認為整段影片避重就輕，「還是挺范姜！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
月花2萬他苦惱「怎麼控制花費？」過來人給建議
養成儲蓄的習慣非常重要，但要如何控制花費，對許多民眾來說也是一門難題。有網友透露，自己連將每個月花費控制在兩萬都有點緊繃，對此感到十分苦惱，忍不住好奇其他網友的想法。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 22 小時前