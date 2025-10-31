粿粿婚變風波延燒 她喊話網友：語言暴力不可逆

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚3年，近日婚變風波引發熱議。（圖／翻攝自粿粿 IG）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚3年，近日婚變風波引發熱議。范姜彥豐於29日公開指控藝人王子（邱勝翊）介入婚姻，控訴兩人以「朋友」名義往來，實際早已越界，引起外界熱議，而前東京著衣創辦人周品均對於粿粿事件提出看法，「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」

范姜彥豐在影片中表示，婚姻從「美國行」後開始出現變化，他自認深信的感情與信任「被狠狠踐踏」，痛批對方假借友情掩飾不當關係，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」他坦言，這段經歷讓自己覺得成了「戴著綠帽的小丑」，並指出部分共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他倍感心寒。

消息曝光後，外界譁然。粿粿則回應表示，「丈夫的說法有許多與事實不符之處」，並未進一步說明。王子隨後出面回應，坦承自己「超越了朋友應有的界線」，向社會大眾致歉，但強調「並非婚姻的破壞者」。

王子解釋，當時是在得知女方進入協議離婚階段後，從傾聽者身份逐漸變得過度關心，「雖然出於心疼，但方式錯了，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」不過范姜彥豐隨後委託律師事務所發布聲明，強調所揭露內容均有確鑿證據，並將於訴訟中提出。

事件延燒至社群輿論場後，引發各界熱議，而前東京著衣創辦人周品均31日於社群發文，痛批部分網友的行為並非伸張正義，而是集體「享受羞辱女性的快感」。她指出，當女性在感情事件中犯錯，往往不僅被指責行為本身，還會遭到過度檢視私生活，甚至淪為性化嘲弄的對象，「這不是正義，而是羞辱。」

周品均進一步比較兩性在相似事件中的待遇，表示男性即便涉及性犯罪，仍常有人呼籲「留口飯給他吃」，但女性只要犯錯，往往就被「置於死地」。她呼籲社會應該回歸就事論事，拒絕以性作為羞辱工具，警惕集體言語暴力對個人造成的不可逆傷害，「如果這個社會沉迷於羞辱女人，還覺得這樣很爽，那將是一件非常可怕的事。」



