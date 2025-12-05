粿粿嫁范姜喊出超驚人嫁妝！網紅怒揭內幕 狠酸婚前根本不紅

娛樂中心／綜合報導

粿粿因婚外情，與范姜彥豐感情決裂，右為粿粿、左為范姜。（圖／翻攝自粿粿FB）

粿粿與范姜彥豐的婚變爭議持續延燒，隨著多方爆料在網路發酵，近期更被捲入「0嫁妝」嫁入范姜家的說法，引發外界高度關注。根據《自由時報》報導，網紅玉米泉哥於社群平台拋出一連串指控，聲稱粿粿婚前收入不高，是婚後以夫妻檔形象曝光才開始大量接業配、累積收入，甚至指她婚後住在公婆家卻態度生變，成為這場風波的起點之一。

范姜公開指控妻子粿粿（右）與王子（左）在婚姻期間有不倫行為，引起社會關注。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿因婚外情，與范姜彥豐感情決裂。（圖／資料照）

玉米泉哥在爆料中提到，粿粿婚後初期住在公婆家，「吃住全包」甚至有幫傭協助家務，但她經常深夜不在家，讓公婆難以接受。他進一步指稱，粿粿因業配暴增開始搬出來買房，逐漸覺得「自己是個咖」。此外，他還爆出粿粿與王子邱勝翊疑似婚內不倫，甚至聲稱手握「大尺度照片」，並發出不自殺聲明，使整起事件更添戲劇性。

在工作層面，玉米泉哥也指出，粿粿與范姜共同創立工作室後，原先承諾處理薪資與帳務，卻遭控「帳有記、錢沒給」，導致范姜多筆通告費與薪水去向不明。對於上述指控，媒體致電詢問粿粿，但未能取得回應，相關爆料真偽仍無法獲得證實。值得注意的是，玉米泉哥原先還預告將曝光更多內容，但之後卻突然收手，使事件走向更顯羅生門，外界也只能靜待當事人出面回應。

