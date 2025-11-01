粿粿家人不忍了！開戰范姜「狠撕真面目」：只剩下帥，找不到留戀的理由

娛樂中心／羅欣怡報導

粿粿、范姜婚變，風向一面挺范姜，前啦啦隊成員Kiwi出面挺粿粿。（圖／翻攝自粿粿FB）

前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，成了壓垮駱駝的稻草，不過隨即范姜也發文反擊，還要粿粿「留點口德」。風向一面倒的情形，粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）感到心疼，上火線批范姜彥豐，喊話粿粿「妹，恭喜解脫了！」

Kiwi說，即便粿粿已被攻擊的體無完膚即便會迎來的指控謾罵，她還是勇敢的還原3年來婚姻的問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」

廣告 廣告

范姜反擊粿粿17分鐘自白。（圖／翻攝自臉書）

Kiwi也提到那張美國行的機票，「說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢！」甚至朋友們都知道，長期都是女方在幫忙分擔帶小孩，原因是：「我要工作，他（范姜）一個人帶小孩沒辦法。」

「不主外也不主內，又愛計較公平，無論生活上或是金錢上！」Kiwi要外界不要看這麼表面，感嘆「原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇，現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由」。她認為粿粿婚姻維持3年已經夠了，「誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了」，如今夫妻分離，她只想說「妹，恭喜解脫了！」

更多三立新聞網報導

粿粿淚訴「生產費自己處理」！范姜曝做「這些事」感謝太太辛勞：真無奈

粿粿認踰矩王子！淚訴幫范姜省錢「扛8成家計」：生產費也自己處理

粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她

認不倫王子！心寒談離「都繞著錢」律師揭殘忍現實：歡迎來到大人世界

