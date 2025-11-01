粿粿家人不忍發聲了！開嗆范姜彥豐「不主外不主內還愛計較」：妹恭喜解脫了

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

粿粿與范姜彥豐婚變風波越演越烈，繼男方爆料粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌後，女方今（1）日發長片回應，強調兩人婚姻早已破裂、被索要1600萬費用等，也坦承與王子有「踰矩行為」，而范姜彥豐則再反擊粿粿說謊、抹黑。對此，一名自稱粿粿家人的女生Kiwi表示，粿粿道歉並不是為自己出軌找理由，而是要勇敢的還原多年來婚姻的問題，並火大控訴范姜彥豐「不主外、也不主內、又愛計較公平」，更向粿粿喊話：「妹恭喜解脫了！」據yahoo記者求證，證實Kiwi為粿粿小姑。

粿粿與范姜彥豐3年婚姻破裂，婚變風波越演越烈。（圖／粿粿IG）

粿粿的遠親小姑、前Uni-Girls成員Kiwi（林家莉）透過社群IG、Threads發聲，出面替粿粿抱不平，表示粿粿已被輿論攻擊的體無完膚，道歉認錯並非為出軌找理由，而是要勇敢的還原3年來婚姻的問題，強調「粿粿絕對無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但換來的永遠只是計較『我幾成你幾成』，溝通折磨到天亮還要繼續去工作」。而Kiwi也針對外界懷疑美國行是男方送粿粿的生日禮物一事回應：「說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢？」

Kiwi透露，身邊朋友都知道，小孩長期都是由女方這邊幫忙分擔、照顧，反而是范姜彥豐總以工作為由推辭，她狠酸男方「不主外也不主內，又愛計較公平，無論生活上或是金錢上」，認為其個性好又帥的形象只是表面，「相處的不是我們，請大家不要看得這麼表面，原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇，現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由」。

此外，Kiwi直言「妹恭喜解脫了！」認為粿粿婚姻維持3年「真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了」，並強調女方家人絕對會好好照顧小孩，「用滿滿的愛灌爆粿醬」，呼籲外界別再說出要驗DNA等傷害小孩的言論。

