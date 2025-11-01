粿粿家人不忍開轟了！她曝范姜彥豐「軟爛行徑」：恭喜解脫

Kiwi發聲力挺粿粿。（圖／翻攝自粿粿、Kiwi IG）





范姜彥豐與粿粿結婚3年，日前指控她婚內出軌「王子」邱勝翊，王子道歉承認「超過了朋友間應有的界線」，粿粿今（1）日也認了在婚姻中與王子有踰矩的行為，並控訴男方愛計較又自卑，雙面人行徑折磨她。對此，粿粿小姑、啦啦隊女孩Kiwi發聲力挺：「妹，恭喜解脫了！」

Kiwi在Threads上發文，聲援粿粿：「我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由，她已被攻擊的體無完膚，即便會迎來的指控謾罵，她還是要勇敢的還原3年來婚姻的問題，我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但是換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作，說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢！」

Kiwi表示，家人長期都是由女方在幫忙分擔照顧，男方總以「我要工作」為由拒絕獨自帶家人：「不主外也不主內又愛計較公平，無論生活上或是金錢上，嗯！」她指稱男方表面上維持「人帥個性好」形象，勸合不勸離的他們也成了幫兇：「嗯！現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由，我認為3年了真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了。」透露男方不想要家人。

