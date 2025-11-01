粿粿家人嗆范姜彥豐「不主外不主內愛計較」：3年真的夠了！妹恭喜解脫

娛樂中心／施郁韻報導

范姜彥豐指控老婆粿粿「婚內出軌」王子邱勝翊，事隔多日，粿粿1日發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，甚至指控男方曾開口要她花1600萬元「買離婚順序」，否則就會公開私事。一名稱是粿粿家人的女子Kiwi（林家莉），發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」

Kiwi說，即便粿粿已被攻擊的體無完膚即便會迎來的指控謾罵，她還是勇敢的還原3年來婚姻的問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」指控范姜彥豐：「不主外也不主內又愛計較公平，無論生活上或是金錢上。」

Kiwi提到那張美國行的機票，「說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢！」甚至朋友們都知道，長期都是女方在幫忙分擔帶小孩，原因是：「我要工作，他（范姜）一個人帶小孩沒辦法。」

Kiwi說，平時他們也常說范姜彥豐個性好，人又帥，「但是這都是我們看到的，努力編織出來的，相處不是我們，請大家不要看得這麼表面，原來勸合不勸離的我們（指家人）才是幫凶。」

Kiwi直言，范姜彥豐只剩下帥，找不到任何留戀的理由，「我認為三年了，真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強得太孤獨太辛苦了。」如今兩人走到分離階段，她只想說「妹，恭喜解脫了！」

Kiwi認為，「我絕對相信范姜的難過是真的！我真的也同情！但兩個人的發聲 是兩件完全不同的事，對！出軌就是有錯！完全沒否認，但是三年來的溝通為什麼無效，為什麼不聽，所以自己也有錯 ，都各自反省。」

范姜彥豐1日晚間再度發聲明，開戰粿粿：「請勿誤導出軌的時間線。美國回來後，是妳先提離婚，我找婚姻諮商；妳說若要挽回婚姻就得簽婚前協議，後來我發現妳出軌證據，心死後才開始協商。」他強調，「並非妳說的『協商離婚後才與邱勝翊發生關係』」。范姜語氣強烈寫下：「趁著家人午睡，看完17分鐘的回應，基本上如所料，惡意抹黑、避重就輕……夫妻緣分已盡，再多的謊言終究會被揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的。留點口德吧。」

