粿粿家人發聲：我們是幫兇 怒控范姜彥豐「愛計較」

Kiwi（左起）、王子、范姜彥豐、粿粿。翻攝Instagram @kiwii0423、@meigo.c

前統一獅啦啦隊女孩Kiwi在社群平台上發文，以粿粿家人的身分首度公開回應粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波。她直言「我們是幫兇」，痛批對方「不主外也不主內又愛計較」，並揭露婚姻內部3年來的種種問題，引發網友熱議。

粿粿與范姜彥豐於2022年閃婚，原本被視為甜蜜小家庭的代表。然而，近日范姜彥豐爆料妻子外遇男星王子，引發輿論譁然。Kiwi稱自己是粿粿的家人，在網路平台上發文，內容引發熱議

Kiwi在文中先為粿粿道歉：「我們道歉我們認錯，並不是為了自己出軌找理由。她已被攻擊的體無完膚，即便會迎來的指控謾罵，她還是要勇敢的還原3年來婚姻的問題。」她強調，粿粿「絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭」，但換來的卻是「永遠只是計較我幾成你幾成」，甚至「溝通折磨到天亮還要繼續去工作」。

文中更點名范姜彥豐的種種不是：「說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢。我們的朋友都知道，長期都是我們女方在幫忙分擔帶小孩。原因是：我要工作 他一個人帶粿醬 沒辦法。蛤？不主外也不主內又愛計較公平無論生活上或是金錢上嗯！」Kiwi坦言，雖然外人眼中范姜彥豐「個性好人好！又帥！」，但「這都是我們看到的，努力編織出來的相處不是我們，請大家不要看得這麼表面」。

發文最為辛辣的部分，是Kiwi自嘲過去的「勸合不勸離」立場：「原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇。嗯！現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由，我認為3年了，真的也夠了。誰都想被照顧被呵護，她（粿粿）堅強得太孤獨太辛苦了。」

Kiwi最後以「妹恭喜解脫了！」鼓勵粿粿，並警告鍵盤俠好自為之。

Kiwi發文。翻攝Instagram @kiwii0423



