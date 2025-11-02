粿粿家人開戰范姜彥豐！ 怒控：只剩帥無留戀的理由
前啦啦隊隊員粿粿日前遭老公范姜彥豐爆料她婚內出軌等事件，對此，她於1日以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，成了壓垮駱駝的稻草；范姜彥豐隨即發文反擊，並要粿粿「留點口德」。而粿粿家人前中職統一獅Uni-Girls成員Kiwi（林家莉）感到心疼，發文怒批范姜彥豐「全部只剩下帥」，並喊話粿粿「妹，恭喜解脫了！」
Kiwi在社群平台Threads發文指出，她們道歉、她們認錯，並不是為了自己出軌找理由，粿粿已被攻擊的體無完膚，即便會迎來的指控謾罵，她還是要勇敢的還原3年來婚姻的問題，「我相信她絕對願意無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但是換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作，說是美國禮物，但是好像還沒付錢噢。」
Kiwi表示，她們朋友之間都知道，長期都是女方在幫忙分擔帶家人，「原因是：我要工作，他一個人帶沒辦法」，讓她震驚表示，男方不主外也不主內，又愛計較公平，無論是在生活上或是金錢方面。
Kiwi直言，她們也常說男方很好、個性好、人好又帥，但是請大家不要看得這麼表面，並直呼「原來勸合不勸離的我們（家人）才是幫兇，嗯！現在只剩下帥！找不到任何留戀的理由。」
Kiwi認為他們婚姻維持3年真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，但粿粿堅強的太孤獨、太辛苦了，「他最終談離婚，嗯！太好了！最終想說，妹恭喜解脫了！」
不過後續出現許多網友留言質疑粿粿透過「網軍」進行洗白，指稱抓包好幾個帳號洗同樣的貼文，「當網友無腦嗎」、「笑死還被抓包，要買網軍也買聰明一點的」、「原來是報價，剛剛看到其中一則，想說怎麼最後有括號『一個1000』」。
另也有部分網友提出懷疑，認為這很可能是遭人陷害，「這也可能是有人陷害吧，之前Andy、家寧事件就出現過了」、「Kiwi是真實帳號，發的是原文，其他都是網友反串的惡搞的」、「其他人感覺是惡作劇」。
