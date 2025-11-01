粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人

娛樂中心／黃韻璇報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。

粿粿家人PO洗白文被抓包疑似買網軍，律師酸「家族團結」到底有幾個家人。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團臉書）

粿粿1日在聲明中指出，范姜彥豐方甚至在協商當天，透過第三方提出了「打折方案原先的1600萬元可降至1200萬元，剩下的400萬元讓粿粿用來養育孩子到成年，之後男方將不再負擔任何費用。她嘆息婚姻走到這一步，談離婚的過程卻圍繞著金錢。

就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也感到心疼，上火線批范姜彥豐，喊話粿粿「妹，恭喜解脫了！」Kiwi說，即便粿粿已被攻擊的體無完膚即便會迎來的指控謾罵，她還是勇敢的還原3年來婚姻的問題，無私奉獻撐起家計、照顧家庭，但「換來的永遠只是計較我幾成你幾成，溝通折磨到天亮還要繼續去工作。」

網友抓包其中一篇粿粿家人的發文，最後面「一個帳號1000」沒刪掉。（圖／翻攝自Threads @baimugirls）

然而卻有Threads網友發現，多個帳號以「粿粿家人」或「支持者」的名義，發布了內容高度雷同的貼文，開頭都是「我是粿粿的家人，我們道歉我們認錯，並不是為了出軌找理由...」，甚至有貼文結尾出現「一個帳號1000記得刪掉」的文字，疑似花錢買網軍遭抓包。

網紅「巴毛律師」陳宇安就PO出幾個稱「我是粿粿家人」的Threads貼文截圖，開酸「粿粿到底有幾個家人？口徑太一致了，家族內部十分團結」。此外，陳宇安也提到，她不知道這階段雙方到底請律師了沒有，因為這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，直言「誰再繼續發法律上就越不利」，陳宇安強調，「沒有什麼離不了的婚，對方不答應就去訴訟，親權、財產、判決清清楚楚，不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的，不是對方很爛所以我可以外遇」。

