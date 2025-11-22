粿粿富二代哥哥拿遺產金援挺妹 喊話吿范姜和酸民「幫妳找律師處理」
粿粿與范姜彥豐於2022年結婚並育有一女，近日范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿的同母異父哥哥韓秉融第一時間發聲挺妹妹，也公開支持她對范姜和網路酸民提告，「我幫你找律師，全權處理」，被網友酸「可是人家喜歡的是邱勝翊，不是你」、「那你幫她付1600萬 想看」。週刊披露，韓秉融是富二代，繼承遺產後又有了大量金援，才會批范姜「吃軟飯」。
根據《鏡週刊》報導，粿粿同母異父哥哥韓秉融是男團「太極」前成員，他現為「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監，父親財力雄厚，前陣子因病過世，留下了一個基金會讓他繼承，家中經濟頗為寬裕。
報導也指，韓秉融即使後來才知犯錯的是妹妹，也一路力挺，他曾發文批范姜，「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受，長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」
韓秉融本月初又在Threads發文，轉發粿粿IG說明事件始末的影片，並表示「我支持妳告他誹謗、妨害秘密、名譽損害賠償。還有大量的酸民通通提告，任何攻擊言論通通提告。我幫你找律師，全權處理。」
