粿粿富豪哥哥喊告酸民！律師分析「這點」告誡：加分還是縱火？

巴毛律師勸粿粿（左）的哥哥。翻攝IG@meigo.c

粿粿和王子的婚外情至今仍未平息，女方同母異父的富豪哥哥韓秉融多次為她抱不平，甚至撂下狠話，要幫粿粿找律師開告酸民，而他的身分也因此遭起底，曾是男團「太極」前成員，現在更是「藝想台灣」的創辦人及娛樂公司總監。對此，巴毛律師發文，告誡粿哥有錢應該要找好一點的律師，「不要到時候告不成，讓酸民反而解讀成法院認證。」反而得不償失。

巴毛律師分析這點 粿哥喊告舉動恐是縱火

巴毛律師在臉書發文表示：「建議哥哥有錢的話找一個好一點的律師諮詢，問看看所謂酸民找不找得到人，以你妹公眾人物的身分，酸民說的話告不告得成誹謗。」他分析113年憲判字3號出來之後，公然侮辱起訴率降低許多，「這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」

廣告 廣告

韓秉融夫妻曾和范姜、粿粿家人聚餐。翻攝IG@ftvinohan

風險評估很重要 勸當事人不要提告

巴毛律師強調，提告是權力，但還是需要做風險評估，「不要到時候告不成被酸民解釋成法院認證，到時候難道再告一輪？」有網友好奇問，這官司是否能夠打贏，巴毛律師也表示：「沒有，如果是我會叫當事人不要告，這幾天發生這麼多事情，他們的新聞早就淡了，謝謝他哥哥重新炒起來真的是栓Q（謝謝）。」至於網友能否反告粿粿兄妹誣告，她直球回應：「告不成。」

韓秉融力挺妹妹 為粿粿出征酸民

先前有消息指出，韓秉融原先不知道粿粿出軌，是等到風波爆發才知情，但他一路看著粿粿、范姜彥豐的婚姻過程，還是力挺自己的妹妹，因此多次在網路平台上為妹妹出征網友，還曾發文怒批范姜彥豐：「自己開闢一個戰場來打自己的臉、不在乎家人感受，長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷。讓女人離開的絕對不是因為沒錢，而是在你身上看不到希望。」



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／粿王風波後首露面！王品澔後台認暴瘦6公斤 尷尬狂跳針「這句話」

王彩樺愛女獲封「最美星二代」！高顏值撞臉Lisa 她早被預知會當星媽

范冰冰金馬封后！張鈞甯現蹤這平台低調喊8字 微博發文接連刪除疑遭噤聲