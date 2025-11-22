粿粿形象重挫！出軌王子工作全停擺 SWAG洽談邀約「爭議人物名單全曝光」
〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿日前遭范姜彥豐指控婚內出軌「王子」邱勝翊後形象重挫、工作全面停擺，更傳出成人直播平台SWAG主動釋出善意，內部正研議邀請她上直播，盼在人生低谷時伸手拉一把。事實上，SWAG一向不怕爭議，更擅長「雪中送炭」，過往不少爭議人物都有被遞出橄欖枝的紀錄，平台強調「開放不設限」，也因此每次出手都成為輿論焦點。
SWAG透露，目前確實正在「內部研議」是否邀請粿粿，同時強調平台立場始終開放，鼓勵創作者在此「重新定義自己」。其實，SWAG對爭議人物向來毫不避諱，以往李妍瑾、謝和弦、張家寧、統神、陳沂等人都曾被遞出合作邀請，其中就屬陳沂當街遭毆後加入直播，甚至與「館長」陳之漢合體引起熱烈迴響，這些案例也讓外界關注粿粿是否會成下一位被SWAG「接住」的對象。
除了藝人，SWAG也曾延攬多位網紅與特殊背景人士加入成人產業，例如因私密影片外流遭汰除的前國軍女輔導長「內內」，以及因拍攝性愛片遭革職的前陸軍士官「壹柒柒」，雙雙靠平台開啟事業第二春。針對「統神」張嘉航更掀起極大話題，他在失言風波後與SWAG合作，不僅直播與女優互動，還獻出人生第一次握其他男性的生殖器，甚至在鏡頭前情緒崩潰落淚。
不過，SWAG也並非屢屢遞出合作邀約皆成功，先前曾喊話邀請張家寧卻未獲回應，也曾面對外界喊話盼與賀瓏開節目，但平台罕見拒絕表示：「不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic。」如今，面對粿粿陷入人生低潮，SWAG是否真的會出手相救，也引起網友們高度關注。
更多自由時報報導
2026馬年「12生肖總運排行榜」！ 湯鎮瑋：豬、羊、狗、虎旺到不行
粿粿哥哥開嗆范姜彥豐！富二代身分曝光 喊話砸錢提告酸民
這條路走了10年！子瑜喊話台粉一起珍惜：謝謝你們等這麼久
台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝
其他人也在看
才宣布懷孕！女星自曝早被判「不孕症」 親揭備孕辛酸
才宣布懷孕！女星自曝早被判「不孕症」 親揭備孕辛酸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
高雄人妻超狂同時擁2小王 老的71歲！「你好強我軟腳」訊息露餡 綠帽夫查手機一石二鳥崩潰了
高雄洪姓男子前年好奇察看妻子手機，不料慘遭雙重打擊，意外發現妻子不僅與一名全姓男子互稱「歐巴、外婆」發展「溫床奇緣」，更同時與高齡71歲的薩姓退伍軍人交往，常帶薩男到左營軍區的房子約會共餐，洪妻甚至傳訊給薩男稱「你好強我軟腳了」。洪男一氣之下同時對兩男提告，橋頭地院法官審理認為全男與薩男均侵害洪男的配偶權，判決全男須賠償30萬元、薩男則須賠償20萬元，全案可上訴。鏡報 ・ 2 小時前
SWAG頻收爭議人物！證實邀粿粿直播 昔拒絕孫生原因曝光
SWAG表示，看中粿粿過去啦啦隊經歷及甜美形象，加上擅長與粉絲互動，具備高人氣潛力，強調「直播內容不限、待遇優渥」，並補充平台一向歡迎具創作意願的內容創作者加入，「只要希望透過創作重新出發，我們都樂見其成」。雖然目前尚未獲得粿粿的正面回應，SWAG仍強調合作方向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿哥哥嗆范姜「只會吃軟飯卻還裝大男人」！獲家族遺產實力雄厚支持妹妹
（記者蔡函錚／綜合報導）粿粿與范姜彥豐的婚變仍持續延燒，而在眾多聲音中，最明確表態的，就是她的哥哥韓秉融。外界 […]引新聞 ・ 9 小時前
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕
粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
「粿王戀」大尺度照真相曝光？知情人士：與外界想像不同
男星范姜彥豐日前指控前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳），婚內出軌男團棒棒堂成員之一的王子，雙方婚變鬧上檯面，粿粿拍影片認錯卻反控對方找徵信社談離婚。王子則發聲明協商破局，更爆出疑似粿粿家的大尺度照片，引發熱議！對此，知情人士出面澄清。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子捲粿粿婚變、小杰又閃兵！威廉出面道歉了：棒棒堂最近事比較多
近來棒棒堂爭議不斷，先是威廉、小杰先後捲入閃兵風波，王子又爆出介入粿粿、范姜彥豐的婚姻，合體之路遙遙無期。今（22日）威廉和老婆卓君澤一起出席「第一屆星動盃－明星匹克球公益賽」，受訪時被問及王子、小杰的狀態，無奈向記者、外界道歉：「不好意思，最近棒棒堂的事情比較多，我們加油。」直言團員們私下都會互相關心、支持。鏡報 ・ 6 小時前
黃沐妍被判定「不孕症前兆患者」7年後竟自然懷孕：人生太神奇
小豬黃沐妍日前宣布登記結婚，並已經懷孕，長久以來想結婚、當媽媽、考到保險證照、想挑戰六大馬，已經完成八成。事實上，她早在28歲那年，就被判斷是「卵巢早衰」、「AMH值極低」，是不孕症錢照患者：「今年 35 歲的我，竟然自然懷孕了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
堂本光一「滿頭白髮＋超深皺紋」照片曝 粉絲驚呼認不出
日本歌手堂本光一推出最新專輯《RAISE》，首週以8.5萬張銷量成績勇奪「Oricon公信榜專輯週榜」冠軍寶座。這是自2021年6月14日的《PLAYFUL》以來，暌違4年3個月再度並連續3張作品拿下專輯週榜冠軍，這也是他累計第6次獲得專輯榜首。中時新聞網 ・ 22 小時前
兄弟教練莎菈轉戰美國女子職棒 加入洛杉磯隊
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）舉行選秀會，本季在台灣效力中信兄弟隊的外籍打擊教練莎菈於第3輪獲得洛杉磯隊選中，明年可望重回球員身分。中央社 ・ 12 小時前
MLB》2023奪冠功臣Garcia 遊騎兵決定不續約
今天是大聯盟各隊決定是否與40人名單球員續約的期限，其中德州遊騎兵決定不與2023年奪冠功臣Adolis Garcia以及先發捕手Jonah Heim續約，2人就此成為自由球員。TSNA ・ 14 小時前
家寧52萬粉IG帳號突消失 Andy「6字」曝真實反應！
娛樂中心／江姿儀報導YouTuber「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後因公司帳目糾紛對簿公堂，戰火未曾停歇，兩人時常拍攝影片隔空交火。沒想到今（21）日家寧擁有52萬粉絲的IG、Threads帳號無預警消失，引發熱議。對此，Andy突然發限時動態「天大的好消息」。不過疑似家寧新帳號被挖出，網友揚言檢舉抵制。民視 ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「裸色浴室照」范姜彥豐突上傳！認「這1證」拿到手
娛樂中心／李汶臻報導網紅范姜彥豐日前親自公開婚變，並爆料妻子、前啦啦隊成員粿粿，婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息震撼娛樂圈。范姜當時更透露，自己手中掌握明確的出軌證據及關鍵照片。在歷經婚變風波後，他今（20日）晚間無預警更新IG動態，一連多PO公開私下真實狀態，並鬆口最新近況。范姜不僅主動吐露婚變後的心情，最後更透露自己「這1證」已經拿到手了。民視 ・ 1 天前
批「全民安全指引」恐嚇人民挨轟 李明璇再嗆：國防部應感謝我宣傳
國防部印製新版「全民安全指引」手冊並陸續發放給全台民眾，內容提到，任何關於國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息，引來國民黨前發言人李明璇批評，「不投降從來不是個負責任政府該做的事」，遭綠營抨擊。對此，李明璇再度發文表示，國防部應該感謝她，替這本橘色手冊做有效宣傳，但她強調老百姓要的不是手冊，而是避免戰爭、守護和平的政府，「賴清德只剩製造恐懼的工具」。鏡報 ・ 4 小時前
SWAG不是誰都要！邀約粿粿卻拒收「爭議人物孫生」呼籲1事
女星粿粿（江瑋琳）近日爆出婚變，被丈夫范姜彥豐點名與王子（邱勝翊）有關，兩人之後也坦承「超出朋友界線」。隨著形象重創、工作全面受影響，成人影音平台SWAG看準粿粿的話題性，主動拋出合作橄欖枝，SWAG證實，確實已向粿粿的經紀人寄出合作邀請，目前正等待回覆。回顧該平台過去曾與陳沂、館長（陳之漢）等爭議型網紅合作，被部分網友質疑「誰有爭議就收誰」，不過事實上，平台也並非來者不拒，曾拒收網紅孫生。中時新聞網 ・ 1 天前
41J肉聲／台女變「穿著PRADA吃霸王餐的惡魔」 多次獲釋反嗆店家：報警啊！
一名自稱來自台灣的網紅、現年34歲的「LU」(Chung, Pei-Yun)，因接連在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐，成為當地餐廳鎖定的「超級麻煩人物」，而且LU雖然多次被警方逮捕，但也很快就獲釋。最近她又被發現，繼續在多家高檔餐廳吃霸王餐，而有的店家也開始使出「賤招」對付她，希望能將她擊退，也有店家形容她真的是「穿著PRADA的惡魔」。鏡報 ・ 1 天前
逢甲街頭快打！男遭「拖行3地」圍毆 動機曝光
台中西屯區逢甲商圈驚傳街頭暴力事件！9名男子因談論過去不愉快事情引發口角，竟圍毆1名30歲高姓男子。監視器畫面記錄整起暴力過程，從衝突開始到警方到場處理，現場如「恰恰舞」般不斷移動。警方表示，提醒民眾飲酒應保持理性，避免造成無法挽回的後果。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
電視台資深執行製作驟逝 死因曝光...演藝圈大咖哀悼
電視台資深執行製作驟逝 死因曝光...演藝圈大咖哀悼EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
禮物、情書、舊家電…放手斷捨離吧！清爽的中年生活，不在儲存多少東西，而是珍惜現在的空間
就算自認不是感性的人，當你終於下定決心動手整理時，面對某些有紀念意義的物品，票根、卡片、禮物、情書、日記……，彷彿掉入時空黑洞，和那時候的自己相遇，瞬間淚眼婆娑，天呀，我怎麼能丟掉這些東西！我們擔心丟掉東西，就是丟掉某部分的自己……幸福熟齡 ・ 7 小時前