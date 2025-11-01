粿粿影片喊冤「沒第三者」 范姜再開嗆：和王子出國回來才提離婚

粿粿日前遭丈夫范姜彥豐在社群上指控婚內出軌王子，事件震撼演藝圈。（圖／翻攝自粿粿臉書）

粿粿10月29日遭丈夫范姜彥豐在社群上指控婚內出軌「棒棒堂」成員邱勝翊（王子），事件震撼演藝圈。粿粿當時否認指控，強調對方說法「有許多與事實不符」，王子則認了「超越朋友應有的界線」。時隔3日，粿粿今（1日）以一段17分鐘影片回應，強調離婚「從來不是外力介入，也沒有第三者」，並指控范姜棄子不顧、甚至開出1600萬元離婚條件。

粿粿今以17分鐘影片回應丈夫指控，傍晚范姜彥豐也發出聲明反擊。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

粿粿在影片中指出，范姜彥豐於7月7日提出離婚條件，要求她支付1600萬元，「只要我付錢，隔天就去簽字離婚」，現場還有徵信社人員見證。她直言：「從頭到尾談離婚的過程都圍繞在錢上。」對於被指不照顧小孩，她反駁：「不知道你怎麼說得出這種話。」強調自己始終扮演母親角色，並再次強調離婚「與外力、第三者無關」。

范姜彥豐發文表示，粿粿是在與王子出國返台後才提出離婚。（圖／翻攝自粿粿臉書）

傍晚，范姜彥豐也再度發聲明，呼籲粿粿「不要誤導出軌的時間線」，指她是在與王子出國返台後才提出離婚，並表示：「美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻，就必須簽婚前協議，發現證據出軌，心死，我才停止挽留開始協商。」

