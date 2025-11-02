粿粿影片最大亮點是這！律師：連我都感動 預言公關操作模式

娛樂中心／綜合報導

粿粿和范姜彥豐婚變風波鬧上檯面，昨（1）日粿粿發布影片說明，倆人的婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念，有律師就解析粿粿影片，點出其中一個亮點，預期會讓女性網友轉而支持粿粿，也預言往後的公關操作走向。

粿粿發影片說明。（圖／翻攝自粿粿IG）

王至德律師在「法老王－王至德律師」粉絲專頁解析粿粿影片，其中提及，其實倆人都巧妙利用話術，包括范姜收入在工作室帳戶無法用是事實、但粿粿放在帳戶中沒用也是事實，都是挑對自己有利、避重就輕的話術。

廣告 廣告

除此之外，王至德律師直言，這次影片的表面實際上粿粿一直道歉、說明，對於出軌也承認並且道歉，但實則把原因指向倆人的金錢和育兒觀，同時提到自己負擔大部分家用不計較、而范姜自卑的點點出，還強調自己很愛小孩。

律師說，最精彩的部分是最後向小孩道歉的部分，誠懇且真情流露，連他都被感動了，「這個影片之後，預期會有大量的女性網友會倒向粿粿。如果我可以選擇合作的經紀公司，我會選擇粿粿的經紀公司。（誤）」

王至德律師也說，公關操作就跟打官司一樣，「要把重點放在對自己有利的部分」，並分析三人的公關操作做法：「范姜就要指責粿粿出軌，粿粿就要說離婚跟第三者無關，再反指對方眼裡只有錢，王子就要裝死。」

更多三立新聞網報導

Gmail傳密碼外洩「大量用戶受害」 快做2步驟保護帳戶

粿粿爆出軌王子！范姜彥豐看到「關鍵證據」知情人士曝：是照片

公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證

粿粿家人不忍了！開戰范姜「狠撕真面目」：只剩下帥，找不到留戀的理由

