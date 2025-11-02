粿粿影片藏3關鍵！兩性作家曝「都是外遇慣用辯解」：情份沒了當然談錢

娛樂中心／黃韻璇報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。針對粿粿17分鐘的影片聲明，兩性作家欣西亞總結出3點，表示「聽到的都是外遇那一方慣用的辯解之詞」。

首先，欣西亞直指粿粿「倒果為因」，外遇是讓這段婚姻走不下去的結果，而非積怨已深。然而，外遇者在東窗事發後才會開始細數婚姻當中的問題，那為何不在外遇前就把這些問題提出溝通、好好處理？說穿了，天底下夫妻都會有問題、有吵架、有怨懟，但不是每個老公或老婆選擇外遇。

第二點則是粿粿「自欺欺人」，欣西亞提到，粿粿說「從來沒有任何的外力介入，也沒有第三者」，這句話簡直呼應了王子說的「我不是破壞家庭關係的人，超過了朋友間應有的界線」。外遇者在被發現後會強調自己的婚姻早就出現問題，並不是因為第三者的出現，但外遇從頭到尾都是自己的選擇，但他們卻只會自欺欺人。

最後，欣西亞直言「情份沒了當然只能談錢」，粿粿覺得范姜後來都只是在談錢。事實上，討論離婚本來就該談錢；情份沒了當然只能談錢。但當初是誰去偷情？將這個「情」給了別人？不正是粿粿妳嗎？

欣西亞認為，范姜彥豐手上一定有掌握粿粿和王子兩人外遇實錘的證據，否則他們兩個應該會完全不認。這也跟大多數的外遇者一樣，若沒鐵錚錚的證據擺在眼前，一定都不會坦白，有的還會睜眼說瞎話。欣西亞表示，粿粿的聲明「檢討被害人」，對范姜彥豐來說是三度傷害，此前王子的是二度傷害，而且還是被背叛的另一半這樣檢討，實在切心。

