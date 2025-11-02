粿粿影片藏3關鍵！兩性作家曝「都是外遇慣用辯解」：情份沒了當然談錢
娛樂中心／黃韻璇報導
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。針對粿粿17分鐘的影片聲明，兩性作家欣西亞總結出3點，表示「聽到的都是外遇那一方慣用的辯解之詞」。
首先，欣西亞直指粿粿「倒果為因」，外遇是讓這段婚姻走不下去的結果，而非積怨已深。然而，外遇者在東窗事發後才會開始細數婚姻當中的問題，那為何不在外遇前就把這些問題提出溝通、好好處理？說穿了，天底下夫妻都會有問題、有吵架、有怨懟，但不是每個老公或老婆選擇外遇。
第二點則是粿粿「自欺欺人」，欣西亞提到，粿粿說「從來沒有任何的外力介入，也沒有第三者」，這句話簡直呼應了王子說的「我不是破壞家庭關係的人，超過了朋友間應有的界線」。外遇者在被發現後會強調自己的婚姻早就出現問題，並不是因為第三者的出現，但外遇從頭到尾都是自己的選擇，但他們卻只會自欺欺人。
最後，欣西亞直言「情份沒了當然只能談錢」，粿粿覺得范姜後來都只是在談錢。事實上，討論離婚本來就該談錢；情份沒了當然只能談錢。但當初是誰去偷情？將這個「情」給了別人？不正是粿粿妳嗎？
欣西亞認為，范姜彥豐手上一定有掌握粿粿和王子兩人外遇實錘的證據，否則他們兩個應該會完全不認。這也跟大多數的外遇者一樣，若沒鐵錚錚的證據擺在眼前，一定都不會坦白，有的還會睜眼說瞎話。欣西亞表示，粿粿的聲明「檢討被害人」，對范姜彥豐來說是三度傷害，此前王子的是二度傷害，而且還是被背叛的另一半這樣檢討，實在切心。
更多三立新聞網報導
粿粿17分鐘影片！公審范姜彥豐「軟飯男」 律師：到法庭上絕對不利
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
粿粿淚訴「扛8成家用」真的吸到同情票！陳沂怒轟：如果性別互換呢？
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
大叔吃炸雞不付錢「竟是黃仁勳」！韓網見「真相大鬼轉」笑瘋了
國際中心／曾郁雅報導「AI教父」輝達執行長黃仁勳等了15年終於再次飛往南韓，與三星電子董事長李在鎔、現代汽車執行董事長鄭義宣一起來到首爾江南區的炸雞餐廳共進晚餐，現場超多媒體、粉絲守候，寵粉的黃仁勳也拿出炸雞招待全場，當時他更敲響代表「全場我請客」的金色鈴鐺，沒想到最終他居然「沒付錢」，反而給三星會長買單，超反轉結局讓一票南韓網友看到笑出來，忍不住吐槽：「為什麼啦！」。民視 ・ 23 小時前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 12 小時前
粿粿道歉片藏1心機！律師動容讚「誠懇又真情」預測：大量女性倒向她
前啦啦隊隊員粿粿，今（1日）以17分鐘的自錄影片，說明與范姜彥豐在婚姻中遇到的各種狀況，這些婚姻中會遇到的瑣事一件件的堆積，反成了兩人感情變冷的主因，她也道歉，這些都不該是與王子有逾矩關係的理由。律師王至德發文解析影片，直呼「這個影片之後，預期會有大量的女性網友倒向粿粿。」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿認和王子有踰矩行為「開玩笑留言被誤解」曝離婚范姜主因
粿粿日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌王子邱勝翊，引發軒然大波。范姜彥豐在影片中指出，妻子是自從美國行回來以後，態度就出現大幅度改變，但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前