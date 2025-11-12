粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的1600萬，到最後變成粿粿與王子一同賠償800萬，不過因為粿粿一度想獨自償還，加上提出讓范姜彥豐家人作保，此舉惹怒范姜彥豐，導致雙方協商破局，才讓這段不倫戀曝光。
根據《鏡週刊》報導，三方協商的過程中，范姜彥豐一開始求償的1600萬，為婚後夫妻收入和房產加總所得的一半，之後眼看兩人誠心道歉才將金額降至800萬，並由粿粿與王子共同承擔，但粿粿卻因心疼王子剛幫父親還完債，想獨自償還，甚至提出讓范姜彥豐家人作保，之後若相關新聞被曝光，范姜彥豐家人須賠償相對應的金額，而范姜彥豐並未同意，才讓雙方協商破局。
然而，一起陪同協商的親友透露，其實三人都不是什麼壞人，王子在協商過程都一直相當有誠意，粿粿也有寫親筆信向對方致歉，只是最後未能達成共識。至於目前粿粿與王子的感情狀態，有一說是粿粿在得知范姜彥豐握有出軌證據後，便將一半的身家放到王子家，讓范姜彥豐心碎。但也有傳聞指出，兩人因此暫時保持距離。對此，粿粿也罕見回應，「現在都交給雙方律師處理了，謝謝關心，也辛苦你們了。」
