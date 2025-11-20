粿粿快看！SWAG出手邀約「對象全是大咖」 平台證實：隨時歡迎

娛樂中心／綜合報導

粿粿不倫王子，形象重挫。（圖／翻撤自粿粿IG）

藝人粿粿遭范姜彥豐踢爆出軌王子（邱勝翊），形象一落千丈，演藝事業全面停擺。週刊今（20）日爆料，主打成人影音內容的平台SWAG，看中粿粿的話題對她發起合作邀約。回顧SWAG過往出手邀約對象，平台向來喜歡找爭議人物合作，當中包含「亞洲統神」張嘉航以及網紅陳沂。

SWAG向來喜歡找爭議人物合作，網紅陳沂正是其中之一。（圖／記者鄭孟晃攝影）

SWAG近年從不避諱與爭議人物合作，當中不乏談黃子佼風波失言的統神、經常在網路上針貶時事的陳沂，以及此前在軍中私密影片外流而爆紅的「前輔導長」內內，內內不僅為平台帶來不少聲量，如今更成為平台重要合作對象，時常出席官方活動。另外，因小三形象重創演藝事業的謝忻，也曾現身SWAG公司打卡，發文寫道：「所謂萬事起頭難」、「忐忑不安，牛刀小試。」隨即引發網友熱議。

謝忻不久前才現身SWAG辦公室打卡。（圖／翻攝自謝忻IG）

根據《鏡週刊》報導，SWAG認為粿粿有啦啦隊背景，也擅長直播互動，除了整體有潛力又有話題，平台也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。對此，SWAG則證實：「只要內容合法，隨時歡迎粿粿，SWAG一直很歡迎有想法、有創意的人加入。我們平台不會預設立場，任何人都能用創作重新定義自己。」粿粿目前則尚未表態。

