粿粿懷孕「長妊娠紋」！范姜彥豐看哭了 結果烏龍一場

粿粿與范姜彥豐結婚3年爆婚變，29日在社群媒體上發布影片，毀滅式爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊）。事件爆發後，夫妻倆以前上節目的片段再度被翻出，談及懷孕話題，粿粿當時很擔心會出現妊娠紋，范姜也貼心地每天幫她擦按摩油，沒想到2人看到肚子上的紋路還是很難過，最後結果大鬧烏龍。

粿粿懷孕時擔心會有妊娠紋，范姜彥豐當時每天都幫她擦按摩油。（圖／翻攝自IG@meigo.c））

范姜彥豐在節目中表示，2人有時候會一起洗澡，粿粿很在意懷孕會有妊娠紋，所以每天晚上都會幫她擦油，但有次粿粿站在鏡子前看著自己的肚子，表情愁眉苦臉，難過的說「我好像長妊娠紋了」，讓2人差點爆哭。

范姜彥豐透露，這件事讓她印象很深刻，坦言「我那時候看到我也快哭出來，就想說我們這麼努力，每天都擦按摩油，怎麼還是有妊娠紋，我這麼保護她，怎麼還是長了」。

最後才發現，是粿粿當天穿鬆緊褲壓出來的痕跡，粿粿自己也說，范姜很貼心，都會幫她擦油、按摩水腫部位，因此看到肚子上的痕跡時才覺得「來得太快了吧」，結果洗完澡才發現，是鬆緊褲的痕跡，且紋路越來越淡，最後消失了，讓全場哄堂大笑。

