粿粿披愛的「小王外套」搭摩天輪！抓包曖昧1舉動 網傻眼：太明顯了！

娛樂中心／綜合報導

粿粿、王子曖昧舉動一一被網友們挖出！（圖／翻攝自粿粿IG）

「王子吃粉粿」出軌風波越演越烈。繼范姜彥豐公開控訴「粿粿婚內出軌」後，兩人各自發聲的說法卻兜不攏。粿粿堅稱男方爆料「與事實不符」，然而王子則道歉認了「超過了朋友間應有的界線」。事實上，網友近期回頭看出許多兩人美國同行的影片中，就發現不少曖昧細節，包括「情侶裝」與「小王外套」畫面，引發討論。

王子身穿異材質拼接黑外套。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

從該趟長達10多天的旅程影像中，可在影片中看到王子身穿一件異材質拼接黑色外套，袖子則為亮面皮革材質。然而細思極恐的是，稍後粿粿出現在畫面時，身上披的黑色外套竟與王子那件極為相似，王子則換穿另一件有領黑夾克。畫面一出，立刻引來網友熱議：「那件外套的風怎麼剛好吹到她身上？」、「味道應該很熟悉吧！」

王子的黑外套似乎後來變成粿粿在穿。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

此外，粿粿搭乘摩天輪時，肩上同樣披著該件黑外套，眼尖粉絲確認正是王子原先穿過的那件。更巧的是，在一行人造訪迪士尼樂園時，眾人穿著各異，唯獨粿粿與王子不約而同選穿印有「MICKEY」字樣的情侶風上衣。

粿粿與王子在迪士尼大合照中，只有兩人穿著相同米奇情侶風上衣。（圖／翻攝自IG @prince_pstar）

兩人感覺互動自然，大膽出軌的舉動讓許多網友直呼：「這不是巧合，是默契太明顯！」、「根本沒藏。」正隨著「外套事件」再被翻出，兩人當時的關係再度引起外界揣測，網友紛紛留言：「越描越黑」、「舉止真的太明顯」、「這部現實八點檔根本停不下來」。

