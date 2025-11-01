粿粿拍落淚影控范姜彥豐「只想談錢」 律師傻眼：不然談星座嗎
藝人范姜彥豐日前拍影片控訴妻子粿粿婚內出軌，並直接點名小王就是「王子」邱勝翊，事件曝光引發熱議，昨（1）日粿粿釋出17分鐘影片，反控范姜彥豐曾開口跟她要1600萬元，就可以簽字離婚，更落淚提到自己決定離婚的轉捩點，是因孩子先天性聽損哭鬧時，以為范姜彥豐要去照顧孩子，沒想到他是跑去戴降噪耳機。「巴毛律師」陳宇安傻眼表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢，但你都侵害配偶權了，雙方也要離婚，不談錢不然談星座嗎？」
對於粿粿釋出17分鐘落淚道歉影片，坦言跟王子有逾矩行為，不過更多時間都在控訴范姜彥豐想離婚卻只談錢，從原先1,600萬元，後來降價變成1,200萬元，減少的400萬元則讓粿粿拿去養小孩。粿粿落淚提到自己決定離婚的轉捩點，是因孩子先天性聽損哭鬧，讓她感到許多焦慮，有一次以為范姜彥豐要去照顧孩子，沒想到他是跑去戴上降噪耳機。
巴毛律師昨天於臉書粉專「巴毛律師混酥團」談及此事，指其內容無非就是要把范姜彥豐塑造成一個軟飯男，「但我又看了他們過去的影片，戴耳機這件事情早就說過了，范姜也說他戴耳機是為了降低音量不是不照顧小孩」。
至於雙方都用網路影片去攻擊對方，巴毛律師則表示，自己看了非常非常憤怒，這時候第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己。「我不知道這階段雙方到底請律師了沒有，因為這種爆料公審的影片，到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利。」而且不是對方對方很爛所以成為可以外遇，「而且粿粿到底有幾個家人？？？口徑太一致了家族內部十分團結」。
巴毛律師後來又傻眼po文，提到粿粿想塑造范姜彥豐只想談錢，「但你都侵害配偶權了，雙方也要離婚，不談錢不然談星座嗎？終究是要談錢的為何不先說清楚。」
