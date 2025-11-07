粿粿控范姜彥豐散播消息！徵信社「遭疑設局」老闆22字正面回應了
娛樂中心／綜合報導
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，女方1日拍攝17分鐘長片回應，嚴正否認「離婚前就住進王子（邱勝翊）家」傳聞，更反控「很多消息是你（范姜彥豐）和徵信社老闆在協商過程到處散播，但又沒有講清楚事情的原貌」。有網友質疑一切都是徵信社設局，對此范姜彥豐委託的「立達徵信社」老闆謝智博也正面回應。
謝智博9月曾在丹妮婊姐Podcast節目中爆料演藝圈出軌個案，疑似是指范姜彥豐、粿粿與王子事件，事後他也跳出來力挺范姜彥豐「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題」。而在粿粿發表長片後，網友直言「目前看來一切都是設局，只能說徵信社真的很髒」，更直接點名「聽說叫啥立達的」。
對此，謝智博留言回應「尊重他（網友）的看法，我不會去做這種事情，但感謝他的指教」。只是此話一出，網友依舊死咬不放，質疑「廣播錄製現在回推感覺時間點也太巧合了吧，故意釋放消息，可以有點在威脅和解也可以為之後公開埋伏筆」、「策略性的感覺。暗示對方再不給錢就爆」、「城府好深」。
