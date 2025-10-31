粿粿昔上益智節目回答「北韓首都是南韓」 網全傻眼了

藝人粿粿近日捲入婚內出軌風波，隨著爭議發酵，粿粿過去上節目的影片也被網友挖出，其中一段她在益智節目中被問到「北韓首都叫什麼」竟回答「南韓」的片段，引發網友熱議。

范姜彥豐指控王子（中間）介入他和老婆粿粿的婚姻。 （圖／翻攝自Meigo粿粿臉書）

益智節目《百變智多星》2024年3月播出的其中一集，邀請粿粿、徐新洋、胡釋安、祖雄等藝人玩問答遊戲，節目片段中，粿粿原本前面題目都有答對，怎料其中一題，出題者問：「北韓的首都叫什麼」，結果粿粿竟回答：「南韓」，粿粿脫口此回答後，隨即引發現場藝人們一陣傻眼。

廣告 廣告

這段影片被挖出後，許多網友紛紛留言批評：「粿粿狀況外，一點也不認真！有夠隨便！」、「連題目都聽不懂只會笑，是不是覺得自己很可愛」、「一點都不好笑 蠻恥的」、「這是益智節目，非裝傻搞笑！」

關於婚內出軌的爭議，粿粿於29日在Instagram限時動態發文回應，強調自己一直盡力以理性與誠意溝通。她表示雙方協議談了很久，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」粿粿也承諾會將完整事實整理給大家，「我會負起該負起的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」

延伸閱讀

阿緯昔見「王子與愛妻私拍合照」 質問：什麼情況？

粿粿爆同居王子「住昆凌5千萬豪宅」 網怒：房子收回來

粿粿昔祈求愛情永固「抽到下籤」 網驚：哪間廟太靈驗