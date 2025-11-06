粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家

娛樂中心／綜合報導

粿粿上吳宗憲節目抱怨范姜彥豐省過頭。（圖／翻攝自《綜藝大熱門》Youtube）

范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。

粿粿遭范姜彥豐（左）控訴出軌王子（右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

當時節目上，粿粿稱范姜彥豐在網購時會為了湊滿免運門檻的金額，硬要買些原本沒有想要的物品，擺在家裡也是變成廢物，但他在實體店面購物，就算辦會員會有折扣、而且無需額外繳會員費，他也不花時間免費辦會員。吳宗憲聽完則力挺范姜，表示：「不要浪費人生有用的時間，在那些無聊事情。」最後還下結論：「人家講得真好：歹田望後冬（爛田明年可能會更好），下一句就給他們夫妻：歹某一世人。」

吳宗憲先前開直播。（圖／東西文娛、星樂全球）

如今沒想到兩人現在爆出婚變，粿粿甚至出軌王子，震驚演藝圈。網友看到這段節目畫面忍不住稱吳宗憲「真預言家」，懷疑他是不是早就知道什麼。對此吳宗憲近來直播中則表示這件事情就會進入到法院，金額是會有一定的行情，他預估判下來並不會到上千萬，大嘆所有的夫妻婚姻，到最後只會剩下「數字」這2字。

