粿粿昔日辦性別趴「眾人嗨翻」！王子當下「竟面無表情」

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿與藝人王子，日前遭男星范姜彥豐控訴偷吃。雙方彼此在社群上貼出說明影片公開互撕。如今有眼尖網友發現，早在2022年當時粿粿、范姜彥豐舉辦寶寶性別趴時，現場公布性別是女生後，全場友人歡呼不已，唯獨王子在現場面無表情，躲在最後低頭滑手機。





粿粿、范姜彥豐於2022年辦性別趴。（圖／翻吳心緹YT）在范姜彥豐拍片控訴粿粿出軌後，女方今（1）日稍早拍片回擊，指出自己最不能接受之處，在於雙方討論婚姻時，談的重點卻永遠繞在金錢上。她稱男方提出「折扣方案」，將原本1600萬降為1200萬，並表示剩下的400萬作為家庭開銷，之後就不會再負擔任何家裡的費用。粿粿感嘆：「走到這一步，談離婚談到最後，全都是錢。」

公布瞬間友人全部嗨翻，唯獨王子低頭滑手機。（圖／翻吳心緹YT）

影片曝光後引發議論，不過也有眼尖網友發現，王子早在3年前粿粿懷孕時，已經有異狀。2022年粿粿與范姜彥豐舉辦性別趴時，王子也有受邀出席。當氣球破掉、得知兩人將迎來女兒時，現場友人除了拿手機紀錄外，更是尖叫不斷。網友發現此時王子卻躲在最後一排，面無表情地低頭滑手機，模樣與其他人相比顯得相當突兀。不少網友也在影片中留言：「到底誰會在性別趴公布性別的時候低頭滑手機」、「有亮點」、「演算法怎麼推薦我看這部」、「看完新聞來回顧的」。

王子有一度抬頭看前方，隨即繼續面無表情看手機。（圖／翻吳心緹YT）













