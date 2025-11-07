粿粿昔爆范姜「沒錯就不道歉」 網看傻：早有徵兆

粿粿坦言，范姜彥豐在私下其實脾氣頗硬。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）





藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變事件持續延燒。范姜日前拍片指控妻子婚內出軌好友王子（邱勝翊），投下震撼彈；粿粿隨後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火。事件引起社群熱議之際，范姜過去在節目中被粿粿吐槽「脾氣太硬」的片段，也再度被網友翻出。

該畫面出自今年初播出的談話節目《同學來了》單元「演藝圈完美老公誰來當」，粿粿在節目中提到她和范姜的相處細節，她坦言，范姜在私下其實脾氣頗硬，雖然平時對人溫柔體貼，但一旦發生爭執便相當堅持己見，直言范姜「覺得自己沒錯就絕對不道歉」，令她一度感到無奈。

粿粿坦言，范姜一旦發生爭執便相當堅持己見。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿也透露，自己後來試著以理性溝通的方式與范姜交流，指出情侶吵架往往沒有絕對的對錯，若雙方都能退一步、互相道歉，感情才能更穩固。她笑言，經過幾次磨合後，范姜態度漸趨柔軟，不再像過去那樣「硬脾氣」，關係也因此獲得改善。

粿粿表示，經過幾次磨合後，范姜再像過去那樣「硬脾氣」。（圖／翻攝自粿粿IG）

范姜與粿粿過去常以「模範夫妻」形象出現在社群平台上，經常分享婚後生活點滴，然而，隨著兩人婚變消息曝光，這段節目片段再度被挖出，引起熱烈討論。許多網友留言表示，「原來早有徵兆」、「這段影片現在看特別諷刺」，也有人呼籲外界應理性看待，等待雙方完整說明再下定論。



