粿粿昔祈求愛情永固「抽到下籤」 網驚：哪間廟太靈驗
范姜彥豐日前控訴粿粿出軌王子（邱勝翊），引發各界關注。隨著事件發酵，網友挖出粿粿過去在實境節目中求愛情籤卻抽到下籤的畫面，籤詩內容竟然與現今婚姻狀況有驚人吻合。
粿粿與范姜彥豐兩人曾在2023年播出的《東森綜合台》戀愛實境節目《我們練愛吧3》中一同參拜，祈求愛情永固，怎料當兩人求籤時，范姜彥豐抽到中籤，粿粿卻抽中第74籤「秦敗擒三帥」下籤，籤詩內容寫下：「似鴿飛來自入籠，欲得翻身卻不得，南北東西都難出，此掛誠恨很無窮」。粿粿當時讀完詩籤後驚喊：「聽起來很沒有希望怎麼辦！」
而該節目橋段因為這次風波後再度被掀起討論，有網友直呼：「神明從不騙人！」、「太靈驗了吧？」「回過頭來看還真是有夠可怕的準」。對於這間廟宇的位置，網友揭曉是位於苗栗的「西湖渡假村靈山洞」。
回顧整起事件，范姜彥豐29日發出長達9分鐘的影片，表示自己曾經看到粿粿和王子之間的出軌證據，感到過去的美好瞬間變成了笑話。他強調，這段時間的婚變傳聞對他的工作造成了影響，並透露將透過法律途徑捍衛自己的權益。對此，粿粿29日在社群平台上做出回應，感謝大家的關心，並表示這段婚姻的結束是因為長時間的協商未果，她提到對方提出的離婚金額超出了負擔，導致協商破裂，並強調有些影片內容與事實不符，她表示作為母親，會負起責任，並計劃整理出完整事實和大家說。
王子也在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。
《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》
