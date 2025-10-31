粿粿昔脫口「北韓首都是南韓」 網指1態度酸「白目」：完全反感

【緯來新聞網】藝人邱勝翊（藝名王子）捲入粿粿與演員范姜彥豐的婚姻，遭指控為第三者。根據《NOWnews今日新聞》報導，粿粿與范姜彥豐已進行離婚訴訟，目前三方並無更新消息或發文，此事在網路上掀起討論，有網友貼出粿粿過去上節目時竟說出：「北韓首都是南韓」，讓不少人傻眼。

粿粿昔脫口「北韓首都是南韓」。（圖／翻攝自YouTube）

范姜彥豐指出，他已掌握粿粿與邱勝翊不當往來的證據，因此提出民事求償。粿粿則透過聲明回應，證實雙方協議破局，並坦言難以支付高額費用。事件曝光後迅速在網路掀起熱議，相關當事人至今未進一步回應指控細節。



隨著三人感情事件備受關注，一段粿粿早年參加綜藝節目的畫面近日被網友翻出，引發另一波討論。影片顯示，粿粿曾參與《百變智多星》，但在回答節目問題時幾乎全程無解，其中她將「北韓首都」誤答為「南韓」的片段更令來賓一時語塞。



這段舊影曝光後，一名網友發文表示，當時對粿粿並無特別感覺，但看到影片後「完全反感」。該網友強調：「不是要針對她沒常識或沒知識，因為每個人擅長的都不同，但是站上舞台就要好好答題，而不是一直開玩笑。說到底就是態度的問題，她這就是白目，這樣的行為根本一點都沒有尊重在場的任何一個人。」



影片一出，不少網友留言批評，直言這樣的表現令人困惑。有網友寫道：「她以為這樣很可愛嗎？」、「看起來超蠢」、「很像小孩欸」、「沒一個成年人的樣子。」

