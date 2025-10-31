粿粿昔脫口「北韓首都是南韓」 網指1態度酸「白目」：完全反感
【緯來新聞網】藝人邱勝翊（藝名王子）捲入粿粿與演員范姜彥豐的婚姻，遭指控為第三者。根據《NOWnews今日新聞》報導，粿粿與范姜彥豐已進行離婚訴訟，目前三方並無更新消息或發文，此事在網路上掀起討論，有網友貼出粿粿過去上節目時竟說出：「北韓首都是南韓」，讓不少人傻眼。
粿粿昔脫口「北韓首都是南韓」。（圖／翻攝自YouTube）
范姜彥豐指出，他已掌握粿粿與邱勝翊不當往來的證據，因此提出民事求償。粿粿則透過聲明回應，證實雙方協議破局，並坦言難以支付高額費用。事件曝光後迅速在網路掀起熱議，相關當事人至今未進一步回應指控細節。
隨著三人感情事件備受關注，一段粿粿早年參加綜藝節目的畫面近日被網友翻出，引發另一波討論。影片顯示，粿粿曾參與《百變智多星》，但在回答節目問題時幾乎全程無解，其中她將「北韓首都」誤答為「南韓」的片段更令來賓一時語塞。
這段舊影曝光後，一名網友發文表示，當時對粿粿並無特別感覺，但看到影片後「完全反感」。該網友強調：「不是要針對她沒常識或沒知識，因為每個人擅長的都不同，但是站上舞台就要好好答題，而不是一直開玩笑。說到底就是態度的問題，她這就是白目，這樣的行為根本一點都沒有尊重在場的任何一個人。」
影片一出，不少網友留言批評，直言這樣的表現令人困惑。有網友寫道：「她以為這樣很可愛嗎？」、「看起來超蠢」、「很像小孩欸」、「沒一個成年人的樣子。」
電影《女孩》探討女性成長與愛的掙扎，導演舒淇透露片中一場令人窒息的「躲進衣櫃」橋段，是取材自她童年時期的真實經驗。她回憶，童年時衣櫃是她躲避大人爭吵的避風港，一心以為「看不到就不會發生」，但其實躲在衣櫃裡五感會被放大，更加深恐懼感。
許多人對於迪化街第一印象,不外乎是中藥或南北乾貨,以及過年時的年貨大街,實際上在近年來的文創風潮帶領下,新一代的接班人以及外來客,開設了不少咖啡美食、個性名店,讓迪化街跳脫傳統中藥店的印象。2025臺北網紅節系列活動,日前由網紅如意公主等人,帶著大家走讀迪化街,拜訪百年街區的網紅名店,包括源自1923年、以天然環保手作精神重啟的肥皂品牌大春煉皂;傳承近百年、堅持手工製鞋與刺繡工藝的小花園鞋莊;推出便捷漢方包裝、讓養生變輕鬆的龍源中藥行;以昭和復古氛圍與創意冰品聞名的昭和浪漫洗濯屋;以及推廣音樂療癒文化、讓人向內安定的頌缽專門店沐溫MuWarm等,體驗傳統與創新的融合。
輔導會職訓中心日前舉行「114年民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵金獲獎企業頒獎暨職涯講座活動」,由中心主任關永忠頒發獎座
藝人粿粿近日捲入婚內出軌風波,隨著爭議發酵,粿粿過去上節目的影片也被網友挖出,其中一段她在益智節目中被問到「北韓首都叫什麼」竟回答「南韓」的片段,引發網友熱議。
傻眼！ 粿粿稱北韓首都是「南韓」 網：厭蠢症發作
事實上,粿粿過去從在節目上說過自己喜歡有趣的人,不過范姜彥豐個性稍嫌無聊,先前受訪時,粿粿也特別讚嘆王子非常厲害,腦袋很有想法。網友分析,以粿粿個性自然會慕強,被能力好的王子吸引。
中信啦啦隊前成員粿粿,昨（29）日遭老公范姜彥豐爆料,指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係,消息一出震驚各界,粿粿與王子也接連出面發聲,但網友們依舊不領情,紛紛到2人社群洗版。就有網友突發奇想,將王子所發布的聲明丟到Chat GPT分析,最終整理出了「5大缺失」,批評王子的聲明「不是道歉聲明,而是『形象維持＋自我切割聲明』」。
網紅Toyz（劉偉健）因涉賣大麻菸彈入獄服刑,不過經營的手搖飲品牌拾汣茶屋再出招,緊貼時事話題推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」,全台門市同步開賣,售價一杯65元,消息曝光,引發網友暴動笑喊「Toyz式幽默」喝爆,但王子、粿粿的粉絲可氣壞了。
瑞典政府日前與烏克蘭達成協議,將在未來數年協助生產至少百架新型的「獅鷲」戰機,協助該國重構空中戰力。不過,獅鷲戰機的原廠紳寶（SAAB）現除瑞典空軍需求,還有泰國、巴西、哥倫比亞等外銷訂單待消化,因此,該集團有意拓展其他生產線來支應,而日前因「51州」與美國有摩擦的加拿大,便成為下個潛在選項。
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐2022年結婚,近日因粿粿和王子（邱勝翊）被范姜彥豐點名破壞家庭,兩人婚變話題被熱議;賴瑩真律師指出,若兩人進入離婚談判,會提到的費用有夫妻剩餘財產分配、贍養費、侵害配偶權的損害賠償和家人撫養費,其中贍養費必須是夫妻中有一方會因離婚陷生活困難,但從這案子中雙方都有謀生能力,談贍養費的部分恐比較困難。
由於聯準會主席鮑爾暗示今年可能不會再降息,加上風險迴避情緒有利美元,帶動美元走挺,在31日亞洲早盤觸及3個月高點。
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變,范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌,王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料,兩人還沒離婚,「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商,決定離婚。
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強,驚傳在上海離世,享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞,證實了這項消息。
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變,范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌,王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」,如今週刊爆出粿粿已住進王子家,徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊,引起軒然大波。王子於下午2點38發文,打破沉默,承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心,超過了朋友間,應有的界線,雖出於心疼與關心,但不是應有的表達方式,錯誤就是錯誤,沒有藉口。」
范姜彥豐與粿粿結婚3年,昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊）,對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」,王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀,不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久,究竟為何談不成？就有律師猜測,除了價碼談不攏,也有可能是因為過程中太多人知道,就算保密也沒用。
范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子,消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點
男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變,范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片,指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女,結婚3年爆出婚變,如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌,王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」,震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出,今年520時,粿粿貼文中也未出現老公,「同框王子」,引起熱議。
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週,返台後從早出晚歸到天亮才回家,最後直接不回家。知情人士向本刊透露,「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下,只好放棄協商。