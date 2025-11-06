粿粿昔遭警告「會變成可怕的人」 時間點命中…網起雞皮疙瘩

粿粿昔遭警告會變成可怕的人，時間點命中成神預言。（圖／粘耿豪攝、YouTube 我愛小明星大跟班）

女星粿粿（江瑋琳）2020年以啦啦隊女孩身分爆紅，隨後在節目《綜藝玩很大》被吳宗憲稱長得像高中時女友「鼻鼻」，因而獲得「鼻鼻粿粿」稱號。不過，她近期陷入婚變風波，還爆出與王子（邱勝翊）有踰矩行為，近日則有網友翻出過去節目片段，發現她曾被警告未來會變成「可怕的人」，意外成了神預言。

粿粿2021年在節目《小明星大跟班》回顧2020年爆紅的心情，提到球迷在YouTube上傳她的影片，以及登上吳宗憲節目，讓她的粉絲數飆漲4倍，感謝有很多貴人幫助，「可能只是在做平常的事情，但很幸運被看到」，於是也向星座專家安格斯請教未來的運勢。

安格斯表示，粿粿的星盤長得像香菇，被稱為涼亭盤或蘑菇盤，因為香菇的孢子可以隨風飄，隨地生長，所以一般擁有蘑菇盤的人性格很好。不過，安格斯點出粿粿的上升星座是天蠍，「代表後來妳會變成一個比較可怕一點的人」，尤其在30歲以前左右，某些事情會讓她產生很大變化，並提醒：「但記得不要喪失初心，因為現在的妳的狀態是，幫助妳一切賺錢工作順利的原因。」

而粿粿2021年以後的工作相當順利，不僅接下許多節目主持，還與范姜彥豐組成家庭、迎來1女。怎料，在粿粿今年31歲生日之前，卻開始傳出婚變，因此節目片段曝光後，網友紛紛忍不住驚嘆，「安格斯老師太厲害了，可見完全沒有聽進去」、「科學的盡頭玄學」、「連這個也能挖出來，太強了」。

