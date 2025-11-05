粿粿曖昧王子懶人包：王子曾當面向范姜鞠躬道歉 賠償金超出負荷提「分期付款」

范姜彥豐與粿粿結婚3年，然而近期屢傳婚變，沒想到10/29日范姜彥豐突然發文，直接標註粿粿與王子邱勝翊，指出他們偽裝成朋友的樣子，實際上卻狠狠踐踏他的信任和真心，寫下：「這頂綠帽究竟從何時開始就戴在我頭上了？」引發軒然大波。隨後王子和粿粿也打破沉默回應，粿粿反控范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，並承認兩人婚變，協議過程中因離婚金額談不攏而協商破裂；王子則坦承在粿粿和范姜彥豐協議離婚期間，因關心與安慰而「超過了朋友間應有的界線」。這段三角關係越演越烈，馬上來看看范姜彥豐粿粿婚變事件，以及與王子邱勝翊的三角關係懶人包。

范姜彥豐與粿粿婚變，王子邱勝翊成為第三者？（圖／meigo.c IG）

范姜彥豐、粿粿、王子關係

范姜彥豐是誰？

范姜彥豐是模特兒出身，台日混血的他曾拿下2011年「凱渥夢幻之星」第五屆男模組亞軍，他同時也是演員，演出過《違反校規的跳投》、《師大公園地下社會》等劇。范姜彥豐與粿粿交往六年，2022年結婚，目前育有一女。范姜彥豐曾在節目上透露第一眼見到粿粿就覺得她可愛，不過當下沒有跟她搭話，反而是一年後因緣際會展開了聯繫。

粿粿是誰？

粿粿是啦啦隊出身，曾是前中信兄弟、新北中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」成員，因參與節目《全明星運動會》與王子邱勝翊相熟，2022年與范姜彥豐結婚。粿粿的社群平台上時常曬與《全明星》的朋友王子、晏柔中、胡釋安等人出遊的照片，老公范姜彥豐也常在其中，一群人關係都很好。

王子邱勝翊？

王子邱勝翊從《模范棒棒堂》出道，偶像團體出身，也演出過多部偶像劇，2021年參演《全明星運動會3》，擔任紅隊隊長，與紅隊經理粿粿以及紅隊隊員累積了革命情感，時常一起出遊。此外王子在今年金鐘獎才和棒棒堂成員一起以節目 《來吧！哪裡怕》拿下實境節目主持人獎。

范姜彥豐發布影片控粿粿與王子婚外情。（圖／zack_fanchiang IG）

范姜彥豐&粿粿婚變 王子變「小王」爭議事件時間軸

10/29：范姜彥豐爆王子介入他和粿粿的婚姻

范姜彥豐發布影片，直接點名粿粿與王子邱勝翊外遇，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」並在文中寫下：「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」他也在影片中直言看到兩人出軌的明確證據，世界瞬間崩塌。他原本還抱持希望，有次主動和粿粿攤牌，希望對方誠心認錯，結果對方打死不認，協商四個月未果，於是決定訴諸法律。

范姜彥豐發文：

你們一定覺得偽裝成朋友的樣子

越大膽 就越安全

而且還永遠不會被發現吧 ？

身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用

我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡

當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然

「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」

你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧

-

我一向不喜歡主動找人訴苦

所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們

你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗

也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗

同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代

-

很抱歉這段時間讓大家擔心了..

是的 我的家庭 破碎了

我的心 也碎了…

今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…

10/29：粿粿聲明承認婚變 未談王子

粿粿隨後打破沉默回應，除了認了兩人婚變，也坦承談了很久協議，卻還是因「對方提出的離婚金額超出了我的負擔」，導致協商破裂，並強調范姜彥豐的影片中「說了許多與事實不符的內容」，承諾會負起應負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

粿粿聲明：

謝謝大家的關心

這段婚姻的結束

我一直盡力以理性與誠意溝通。

協議談了很久

由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔

協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容

我不想以情緒對抗情緒

我會把完整事實清楚整理給大家。

身為一個母親

我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

10/29：王子認了「超越朋友界線」 但否認介入婚姻

王子經紀公司喜鵲娛樂表示：「本公司旗下藝人王子（邱勝翊）近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」

王子也在社群發文認了有「超越朋友界線」，但是在兩人協議離婚期間，因過度關心與心疼才越線，但否認自己是破壞兩人家庭關係的人。

王子全文：

不好意思佔用大家時間

但關於今日各界的關心

想和大家說明並致歉

對當事人造成困擾

也讓許多人失望

向當事人

以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意

我不是破壞家庭關係的人

這也不是一段長久隱瞞的情感

更不存在任何不當企圖或預謀

在得知女方協議離婚的過程中

從一個單純傾聽者漸漸過度關心

超過了朋友間 應有的界線

雖出於心疼與關心

但不是應有的表達方式

錯誤就是錯誤 沒有藉口

未來我會更謹慎

反省並改進自己

很抱歉讓支持我的朋友擔心失望

再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友

致上我最誠懇的歉意

對不起

10/31：「美國行」簡廷芮遭波及發聲

由於范姜彥豐在影片中指出，粿粿是與王子一行人前往美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」

簡廷芮聲明

近日新聞事件引發外界對本人的關注，雖然並非自願但還是很不好意思佔用了新聞版面。

由於本人非事件當事人不便多說甚麼，但近日新聞內容已引發許多誤會與不實臆測，因此仍有必要做一些澄清。

1、本人雖與新聞相關人士都是朋友，但絕對不會支持任何不當行為。

2、本人向來生活重心都在家庭與工作，並沒有與任何人有不當關係。

3、本人與新聞相關人士都已有一段時間未聯繫，許多情況也是從新聞得知，理解事件帶來的討論與情緒，但希望大家不要過度解讀或揣測而影嘗到我的家人。

謝謝關心，也懇請大家給予應有的尊重與空間。

11/1：粿粿發布長篇影片 曝離婚主因 認有過踰矩行為

但粿粿1日發出長篇影片聲明，離婚主因不是婚外情，但對自己踰矩的行為全然的感到抱歉，「我除了私下道歉，我也想公開跟你道歉，讓你受到很大的傷害，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」

影片重點：

賠償金：范姜彥豐離婚時要求1600萬，後改口1200萬，粿粿不滿為什麼一直在談錢。 離婚主因：夫妻在金錢、生活、育兒等多方面觀念不同，經常爆發爭執。 財產問題：粿粿出了房子八成的頭期款和六成房貸，並指出范姜彥豐曾說過，登記在誰名下都沒關係。 婚外情事件：承認婚內與王子邱勝翊關係踰矩，對錯誤感到非常抱歉，但澄清沒有過夜和同居，向范姜彥豐和孩子道歉。

11/1：范姜彥豐回嗆粿粿「慣性說謊」

范姜彥豐於下午5點半左右，回應該則影片，無奈表示夫妻緣分已盡，「再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」

范姜彥豐全文：

鋪天蓋地的謊言和誇飾以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞 似乎也不太另人意外... 三年的婚姻中 我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中，提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點「婚姻出軌」，因此 諸多謊言 這邊簡單回覆，現在及未來就不一一回應了

懷胎十月的辛苦 我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出，全由我處理 不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷，當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意 轉化為其他形式，帶太太去買精品包 買單眼、電腦等，就希望盡自己所能 慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句，「生產費用都是自己處理的」真的無奈...

最後請勿誤導出軌的時間線。美國回來 → 妳首次提離婚 → 我找婚姻諮商 → 妳說如果要挽留繼續婚姻，就必須簽婚前協議 → 發現證據出軌 → 心死停止挽留 開始協商。並非妳說的是協商離婚後，才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。

11/4：王子二度發出聲明

王子邱勝翊4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」

王子邱勝翊聲明（圖／翻攝自IG）

王子邱勝翊聲明：

錯就是錯沒有任何理由跟藉⼝，從⼀開始到現在我都是真⼼⾯對，在此風波發⽣前協商會⾯的時候，我有親⾃向范姜先⽣當⾯鞠躬道歉並多次商討賠償⾦額，我在此公開、慎重的再次向范姜先⽣與粿粿道歉，對不起。

在您與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出了不好的⾏為，對您造成了傷害，我對您跟粿粿都非常的抱歉。⼀直以來我沒有逃避每⼀次協商我都誠⼼誠意毫無保留全⼒配合溝通，非常對不起，我這份道歉不夠即時，但當所有輿論鋪天蓋地的捲來，甚⾄里⾯還夾雜許多不實、荒謬的報導跟網友爆料時，我真的不知該如何澄清，也不知道該怎麼澄清或是不是有必要澄清，因此這份聲明我⼀改再改，因為每天看起來，都有不同的事情要澄清⋯到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。

其實在您公開此事前，我知道這件事情總有⼀天會被爆出來，因此我沒有逃避也不會逃避，作為公眾⼈物犯錯，我早晚必須⾯對社會檢驗。從⼀開始我找您⾒⾯協調時，每次與您的協商我都是真誠以對，我的對不起是真的，我的鞠躬也是真的，您跟立達老關謝先⽣的問題，我也都⼀⼀回答，您們需要我提出⾃⼰過去為家⽗清償債務的相關證明，我也完整詳細的整理所有記錄，並在當天提供資料讓您⽅了解這個⾦額對我來說是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通

因為這是我必須承擔的，也有跟您們協調能不能讓我分期付款，但可惜雙⽅共識不同，未能達成您們的期待，非常對不起。

我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的所有的責難我不會逃避，也會與粿粿共同誠實⾯對並積極解決，真⼼感謝各界的關⼼與指正讓⼤家失望了對不起。

抱歉讓我借⽤這則聲明拜託⼤家，我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像，甚⾄未來有可能對受害者們造成⼆次傷害，懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔，但不實的流⾔蜚語，拜託⼤家適可⽽⽌。

對於范姜彥豐先⽣與粿粿，我真的真的很抱歉

—邱勝翊

網友辦案／相關輿論

有網友翻出今年5月20日粿粿的貼文，沒有老公與孩子，她分享的是與王子、簡廷芮、王品澔等人合拍的服飾品牌照。大家穿著同款服飾，互動歡樂開心，寫下：「祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂！」王子當時更在底下留言「可可愛愛」。

粿粿今年520發文內容是和王子邱勝翊、簡廷芮、王品澔一起拍攝的推廣照，衣服是王子的潮牌聯名。（圖／meigo.c IG）

2022年粿粿答應范姜彥豐的求婚並曬出合照，看起來相當甜蜜，然而當時王子竟也模仿粿粿他們拍照姿勢，與宇宙（林思宇）一起合照，還寫道：「She asked，I say no」，宇宙手指還綁著白布，疑似想還原戴著婚戒的粿粿。而該篇玩笑貼文在這次風波曝光後，不免引起網友放大解讀。

網友深挖王子和粿粿的社群平台，釐清曖昧時間線，發現兩人許多互動和文字，似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。

回首王子和粿粿相識的節目《全明星運動會》，過往也曾發生過感情醜聞，令網友諷刺根本是「台版換乘戀愛」。其實該節目第二季時，紅隊成員何孟遠就曾背著低潮時期不離不棄的女友荳荳，劈腿藍隊隊員采子，而當時采子也有男友，就是「五堅情」隊長邱鋒澤，此風波當時同樣鬧得沸沸揚揚，引發不少討論。

有網友翻出過去王子在節目中談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」

過去范姜彥豐、粿粿、王子邱勝翊會一行人一起出國遊玩。（圖／meigo.c IG）

演藝圈反應

粿粿小姑 Kiwi（林家莉）

一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi為粿粿小姑。「我認為3年了，真的也夠了，誰都想被照顧被呵護，她堅強的太孤獨太辛苦了。」

美國行成員 晏柔中

許多人質疑同遊美國的幾人是否早已知情，其中，女星晏柔中也是「美國行」的一員，不過范姜彥豐似乎是擔心好友被網友誤傷，特地到晏柔中的IG貼文下方留言：「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」

美國行成員 王品澔

范姜彥豐提到粿粿與王子一行人前往美國旅遊後，態度明顯改變，常以「想有自己的時間」為由疏遠他，夫妻關係也漸行漸遠，有網友就發現范姜彥豐已經悄悄退追「美國行」成員王品澔與簡廷芮。對此，王品澔的經紀公司伊林娛樂表示，王品澔對此「完全不知情」，強調他赴美主要是為了觀賞NBA比賽，與范姜及粿粿已久未聯絡，呼籲外界理性看待，避免造成不必要的誤會與傷害。

范姜彥豐說的婚變關鍵「美國行」，成員幾乎都是因《全明星運動會》相熟。（圖／meigo.c IG）

鬼鬼吳映潔、姚元浩

鬼鬼吳映潔、姚元浩29日剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，過去曾與王子合作的鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡；《全明星運動會》第一季紅隊隊長姚元浩，當時經理就是粿粿，被問及此事時他表示並不知情，至於粿粿，他則是「沒遇到，也沒聯絡」。

凱渥名模 王心恬

凱渥名模王心恬由於是王子一起滑雪的好朋友，范姜彥豐過去又曾是凱渥藝人，她坦言有看到新聞，面露尷尬無所適從，被問及此事，王心恬有些結結巴巴，表示不知道該說什麼，卡在中間，立場尷尬，「但既然都到法律程序了，也不能說什麼。」

